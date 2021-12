Putin: Je to JEJICH vina. Musíme jednat

21. 12. 2021

So lazy they're recycling lies they used in Syria. https://t.co/Y4f2HiLrsp — Eliot Higgins (@EliotHiggins) December 21, 2021





Tento klip je děsivý. Putinův zkreslený pohled na skutečnost způsobuje, že se chová jako velmi emocionální, ne racionální člověk. Není to dobré pro jeho rozhodování.

This clip is frightening. Putins twisted view of reality makes him a very emotional, not rational, decision maker. Not good. https://t.co/wwjD5MUSEJ — Michael McFaul (@McFaul) December 21, 2021



Putin: "To, co se teď děje, napětí vznikající v Evropě, to je JEJICH vina. Na každém kroku bylo Rusko donuceno nějak reagovat. Na každém kroku se situace podstatnou měrou zhoršovala, zhoršovala, zhoršovala, degradovala, degradovala. Nu a dnes jsme v takové situaci, kdy musíme něco udělat. Nemůžeme dopustit rozvíjení se této situace... No a jestli to někdo nechápe, je NUTNO, aby to pochopil."





Putin: “What’s happening now, the tension developing in Europe, is their fault. At every step Russia was forced to somehow respond. At every step the situation grew increasingly worse … and degraded.” He says Russia must now make a decision re: NATO, US. pic.twitter.com/VsvsXUO6Vl — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 21, 2021





Velmi znepokojující dnešní Putinův projev. Hovoří o nebezpečí extremismu a rozšiřování NATO a sděluje svým vrchním velitelům: "Jsme u zdi. Myslí si snad oni, že jen budeme nečinně stát a dívat se na to?



Putin: "To, co USA dělají na Ukrajině, je u prahu našeho domu. A oni prostě musejí pochopit, že my už nemáme kam ustupovat. Pod jejich krytím vyzbrojují a tlačí extremisty ze sousedního státu do Ruska. Řekněme na Krymu. Myslí si, že budeme jen nečinně přihlížet?"





Alarming speech from Putin today. As he invokes the dangers of extremism and NATO expansion, he tells his top commanders: We are up against the wall here. Do they think we're just going to stand by and watch? https://t.co/R4ojLC3vYO — Andrew Roth (@Andrew__Roth) December 21, 2021

Jsou tak líní, že opakují starou lež ze Sýrie



Ruský ministr obrany Šojgu si vymyslel, že Američané připravují "provokaci", útok chemickými zbraněmi v Donbasu. Totéž Rusko tvrdilo před lety o Sýrii, nikdy tam k žádnému americkému útoku chemickými zbraněmi nedošlo.







