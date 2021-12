Koronavirus: Šílenci v Konzervativní straně varují Johnsona, ať nezavádí karanténní omezení, navzdory obrovskému nárůstu nákaz

- Skotsko, Wales a Severní Irsko zavádějí nová protikoronavirová omezení. V Angli varuje šílené křídlo Konzervativní strany potenciální kandidáty na premiérské místo po případném svržení Borise Johnsona, aby se nedovažovali podpořit žádná karanténní opatření. Angličtí vědci naopak upozorňují, že počet mrtvých na covid by se snížil o 18 procent, pokud by byla zavedena omezení do poloviny ledna, o 39 procent, pokud by trvala do poloviny března. ZDE