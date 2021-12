"Ukrajina zaútočí na Rusko v únoru"

29. 12. 2021

čas čtení < 1 minuta

Poslanec Státní dumy Děljagin předpověděl, že Ukrajina v únoru "zaútočí na Krym, Rostov na Donu, Bělgorod a Brjansk".

Poslanec strany Spravedlivé Rusko - Za pravdu Michail Děljagin nevyloučil, že by Ukrajina počátkem roku 2022 mohla napadnout několik ruských příhraničních regionů.

"Existuje reálná hrozba napadení Ruska, připravují je k tomu, ale jim se moc nechce. - Velmi silně je k tomu podněcuje Západ," prohlásil poslanec na svém kanále ve službě YouTube.

Dodal, že ukrajinské vedení je k agresivním krokům vedeno i špatnou domácí situací.

"Do rizikové zóny vkročíme, obávám se, kdesi začátkem února a zůstaneme v této rizikové zóně do poloviny března, možná do konce března," prohlásil poslanec.

Podle Děljagina lze očekávat útoky na Krym, Rostov na Donu, Bělgorod a Brjansk.

Zdroj v ruštině: ZDE

0