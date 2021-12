Válka v Evropě může být na spadnutí

31. 12. 2021

Zdá se, že válka ve Východní Evropě může být na spadnutí.

Rusko, které v roce 2014 napadlo Ukrajinu a od té doby proti ní vede agresívní válku, nashromáždilo na hranicích zhruba 100 000 vojáků a zřejmě se připravuje na obnovenou ofenzívu.

List The Bulwark hovořil s generálem ve výslužbě Benem Hodgesem, bývalým velitelem americké armády v Evropě.

Benjamin Parker: Jak naléhavě vypadá nová ofenzíva? Může začít zítra, nebo za týden, nebo za měsíc?

Ben Hodges: To se všichni snažíme zjistit. Se všemi satelity na světě můžete vidět různé věci, ale nikoliv záměry. A to je to těžké. Řekl bych, že nová ofenzíva není nevyhnutelná, ale všechny prvky jsou namístě.

Co je nejvíc znepokojující je jazyk, který se nadále ozývá z Kremlu. A v posledních pár týdnech Putin hovořil o genocidě v Donbasu - a uvědomte si, že ruská vláda lidem v Donbasu rozdávala pasy. To možná poskytuje záminku pro vyslání vojenských sil na ochranu těchto "ubohých Rusů, kteří trpí genocidou".

Současně s tím ruský ministr obrany Sergej Šojgu předložil to takřka animákové tvrzení, že soukromí vojenští kontraktoři z USA jsou v Donbasu s chemickými zbraněmi. Řekl: "Možná budeme potřebovat rozmístit jaderné zbraně v Bělorusku" a neustále rýsuje červené čáry a předkládá nerealistické požadavky, o nichž Kreml ví, že nebudou splněny.

Myslím, že se prezident Putin sám zahnal do rohu a po tom všem bude muset něco předvést.

BP: Tohle odlišuje současné hromadění jednotek od toho, které jsme pozorovali v dubnu před summitem Biden-Putin? Nebo jsou tu také technické nebo vojenské odlišnosti, kvůli nimž jsou lidé tentokrát více znepokojeni?

Hodges: Kreml za Putina nebyl zastaven od roku 2001. Po invazi do Gruzie v roce 2008 dosud okupují 20 % jejího území, ačkoliv se slíbili stáhnout. Podpora Asadova režimu jim pomohla dosáhnout, co chtěli. Jsou na Ukrajině a nikdy nebyli zastaveni. Takže myslím, že operují s větší než normální tolerancí rizika.

Putin sleduje Ameriku a spojence a stále ještě vypadáme poněkud neuspořádaně. Máte zbrusu novou německou vládu, která se jen před pár týdny ujala moci. Britská vláda je v rozkladu. Francii čekají volby v dubnu. Pokud jde o jednotu, nejsme zrovna na vrcholu. Vidí smíšené signály z Německa, zejména ohledně nového plynovodu Nord Stream 2, a smíšené signály z Bílého domu. Myslím, že vidí možnost oddělit USA od Evropy, a to je největší nebezpečí.

Myslím, že je tu větší příležitost, protože plyn je uprostřed zimy vhodnější zbraní. Myslím tím, že ve Frankfurtu bylo v posledních pár dnech pod nulou. A tak lidé začínají přemýšlet o tom, jaká je zima. Jejich zranitelnost z pohledu dodávek plynu jako zbraně je právě na vrcholu.

Za druhé, to co jsme viděli v dubnu - všechen vojenský hardware v zásadě zůstal namístě. Dokonce i Kaspická flotila, kterou přesunuli do Azovského moře, je stále tam. Nikdy se nevrátila domů a nacvičuje vyloďovací operace.

BP: Myslíte, že lze Rusko ještě v tento okamžik odstrašit? Nebo se domníváte, že signalizují, že jdou do toho, nehledě na cokoliv?

Hodges: Lze je odstrašit, pokud se Putin ohlédne a uvidí Bidena, německého kancléře Scholze, francouzského prezidenta Macrona, britského premiéra Johnsona a italského Draghiho - všechny členy EU, všechny členy NATO bok po boku hovořit jedním hlasem o ekonomických sankcích. Pokud všichni řeknou Putinovi: "Zaplatíte cenu, jakou jste nikdy předtím nezaplatil. A všichni vaši přátelé kolem vás, kteří vás drží u moci, už nebudou schopni posílat děti do školy v Londýně. Aktiva budou zmrazena nehledě na to, na koho jsou napsána." Pokud udělají tohle a dokážou to udělat přesvědčivě, pak myslím existuje šance.

Ale pokud se Putin podívá a uvidí jen Spojené státy, myslím, že riziko vzroste.

BP: Co si myslíte o pravděpodobnosti, že po nové ofenzívě na Ukrajině válka zůstane lokalizována? Pokud hovoříte o masivních kybernetických útocích, o použití bezpilotních prostředků a střel, jaká je pravděpodobnost, že se to rozšíří a změní v širší válku, nejen mezi Ukrajinci a Rusy?

Hodges: Kybernetické útoky neznají hranice. Uprchlíci neznají hranice. Spousta věcí se přihodí na moři, v Bělorusku, v Moldavsku a možná dokonce dojde k rozšíření do Rumunska, nebo Polska a Maďarska.

Myslím, že naši spojenci budou také velmi znepokojeni tím, co může přijít z Kaliningradu a zejména potenciálem, že dojde neúmyslně k rozšíření do Běloruska. To mimochodem není moc pravděpodobné, ale riziko je to, co je nepravděpodobné a s čím přesto musíte počítat.

BP: Pokud byste mohl vyslat jednu důvěrnou, osobní zprávu Putinovi, Šojguovi a šéfovi ruského generálního štábu Gerasimovovi, co byste řekl?

Hodges: Řekl bych: "Pánové, nemám zrovna teď strategii pro Černé moře, ale pracují na ní mí nejlepší lidé."

Zdroj v angličtině: ZDE

