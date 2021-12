Koronavirus se volně šíří vzduchem. Setrvává v něm dlouho, Větrejte a noste kvalitní roušky FFP2 a FFP3! Školy by měly používat filtry

29. 12. 2021

čas čtení < 1 minuta

Omikron se vám v průdušnici rozmnožuje sedmdesátkrát rychleji než delta.

📍The coronavirus is airborne. Very airborne. Even if you don’t see anyone—doesn’t mean the aerosols aren’t in the air. WATCH📺



➡️ you need high quality N95 / KN95 / KF94 / FFP2/ FFP3 masks.



➡️ also please ventilate, get HEPA filters, get upper room UV. pic.twitter.com/4RjVs7BE2x