Pět nejmocnějších zemí světa se zavázalo, že se vyhnou jaderné válce

4. 1. 2022

USA, Rusko, Čína, Británie a Francie, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, se shodly, že "jadernou válku nelze vyhrát"



Pět nejmocnějších zemí světa se shodlo na tom, že "jadernou válku nelze vyhrát a nikdy nesmí být vedena", a společně se tak zavázalo snížit riziko, že takový konflikt vůbec vypukne.

Tento závazek podepsaly USA, Rusko, Čína, Británie a Francie, pět jaderných států uznaných Smlouvou o nešíření jaderných zbraní z roku 1968, které jsou zároveň pěti stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Tyto země jsou známé jako P5 nebo N5.



Takové společné prohlášení k zásadní otázce globální bezpečnosti se v době rostoucích třenic mezi Ruskem, Čínou a Západem stalo vzácností. Vzhledem k tomu, že Moskva hrozí invazí na Ukrajinu a Čína signalizuje připravenost použít vojenskou sílu proti Tchaj-wanu, představuje společné prohlášení obnovený závazek zabránit tomu, aby se jakákoli konfrontace změnila v jadernou katastrofu.



Vysoce postavený představitel amerického ministerstva zahraničí uvedl, že znění prohlášení bylo navzdory vysoce napjatému prostředí vypracováváno na schůzkách P5 po dobu několika měsíců.



"Myslím, že na základní úrovni je pozoruhodné říci, že takto o těchto rizicích přemýšlíme a že je to potvrzení toho, že je to něco, čemu se chceme vyhnout, zejména v této složité době," uvedl úředník.



Zveřejnění prohlášení bylo načasováno na dobu konání pětileté hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, ale tato konference byla odložena kvůli šíření omikronové varianty Covid-19 a neshodám ohledně toho, zda se zasedání může konat virtuálně.



"Potvrzujeme, že jadernou válku nelze vyhrát a nikdy nesmí být vedena," uvádí se v prohlášení, které je ozvěnou společného prohlášení Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova na summitu v Ženevě v roce 1985.



Smlouva o nešíření jaderných zbraní byla dohodou mezi státy bez jaderných zbraní, které se zavázaly, že je nezískají, a pěti jadernými státy, které slíbily odzbrojení. Očekávalo se, že konference o revizi, původně plánovaná na rok 2020, bude sporná v důsledku toho, že se tempo odzbrojování zastavilo a pět jaderných států se pustilo do modernizace svého arzenálu.



Čtyři další země s jadernými zbraněmi, které nejsou uznány v rámci smlouvy o nešíření jaderných zbraní: Izrael, Indie, Pákistán a Severní Korea - rovněž neprojevily žádné známky snížení svých arzenáálů



Rozpad jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a dosavadní patová situace při pokusech o její záchranu mezitím zvýšily riziko šíření jaderných zbraní, zejména na Blízkém východě.



Cílem pondělního společného prohlášení bylo zlepšit atmosféru na hodnotící konferenci o smlouvě o nešíření jaderných zbraní.



