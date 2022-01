NATO "se chystá udělat z Finska novou Ukrajinu"

5. 1. 2022

Podle ruského komentátora je finské politické vedení naivní a Rusko mělo vždy k Finsku "kladný" vztah.

Finský prezident Niinistö na Nový rok prohlásil, že Finsko do práva "svobodně si vybrat svou cestu" zahrnuje o možnost připojit se k NATO, pokud se tak samo rozhodne, napsal Pjotr Akopov.

Premiérka Marinová řekla: "Uchováváme si možnost podat žádost o vstup do NATO. Měli bychom si cenit této svobody volby, protože se týká práva státu řešit otázku své bezpečnosti. - Ukazujeme, že jsme si osvojili lekce minulosti, neustoupíme od práva na svobodu volby."

"Prosincové ruské ultimátum Evropu znepokojuje. Není slučitelné se stávajícím uspořádáním zabezpečení evropské bezpečnosti. Minulost nemá ve 20. letech 21. století místo. Úplná rovnost všech států je fundamentální princip, který musejí všichni dodržovat," řekl finský prezident. Podle něj Evropa sledovala počátek dialogu Putina s Bidenem v Ženevě vloni v létě s nadějí, že neshody lze vyřešit pouze cestou jednání a projevení zdrženlivosti s odpovědnosti, ale ne z pozice síly. Ale nyní se situace ohledně evropské bezpečnosti rychle zhoršuje.

Takže předložení ruských požadavků USA a NATO považují naši sousedé Finové za ultimátum - protože jsou součástí Evropské unie. (Například ruský zahraničněpolitický expert Fjodor Lukjanov rozhodně není "součástí Evropské unie", ale stejně považuje požadavky Kremlu za ultimátum. Finové by nebyli nadšeni pokusy Moskvy vyhlásit v Evropě znova ruskou sféru vlivu ani v případě, že by vůbec nepatřili k EU, ale třeba ke sdružení ASEAN - pozn. KD.)

To zřetelně dokazuje, že hovoříme o EU a myslíme tím NATO: Politická struktura typu Evropské unie nemá geopolitickou samostatnost. Finsko v roce 1995 vstoupilo do EU - a jeho vztahy s NATO se od roku 1994 omezují na účast v programu Partnerství pro mír. Ale jakmile Rusko požádalo atlantisty o zastavení expanze naším směrem, vzpomněli si na Finsko. Fakticky hrozí Rusku otevření nové hry proti nám - na severu. Finští představitelé v daném případě jen přihrávají anglosaským stratégům.

"Finlandizace" je to, co Anglosasové označují za variantu "omezené suverenity", když SSSR ovlivňoval politiku sousedního státu - nebyla taková, jak ji chtějí vylíčit. Vliv Moskvy na vnitropolitickou situaci neexistoval (srovnejte to s členstvím v EU) a i zahraničněpoliticky bylo Finsko samostatné - s jednou výjimkou. Neúčastnilo se protisovětských her, ale zdalipak to nebylo výhodné - v prvém řadě pro ně samotné? Čtvrtina zbožní výměny přicházela od východního souseda - není divu, že po krachu Sovětského svazu vzrostla ve Finsku nezaměstnanost čtyřnásobně a HDP se snížilo o 11 %.

Vztah k Finům v Rusku byl vždy velmi dobrý (zejména když s nimi Sověti čistě z vlastního rozhodnutí válčili - KD) a počítáme se vzájemností. Žádné přání omezovat finskou suverenitu nemáme, žijte jak chcete. Ale nevpouštějte k sobě naše nepřátele - protože to už jde nad rámec dobrých dvoustranných vztahů. Nestávejte se loutkami těch, kdo chtějí rozehrát kartu Zimní války nebo ruskofinského soupeření v Arktidě.

Finské vedení se musí zbavit fantastických strachů a důvěřivosti vůči anglosaským slibům - a připomenout si, že hrozba ruské bezpečnosti bude mít pro finskoruské vztahy nejvážnější důsledky.

Zdroj v ruštině: ZDE

