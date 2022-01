Porota u soudu shledala nevinnými čtyři aktivisty, kteří v Bristolu strhli sochu otrokáře Edwarda Colstona

6. 1. 2022

Porota u soudu v Bristolu osvobodila čtyři aktivisty, kteří strhli sochu otrokáře Edwarda Colstona.



Třiatřicetiletý Jake Skuse, třicetiletá Rhian Grahamová, šestadvacetiletý Milo Ponsford a dvaadvacetiletý Sage Willoughby u soudu nepopírali, že se v roce 2020 podíleli na stržení této sochy v Bristolu a že ji vhodili během protestů inspirovaných hnutím Black Lives Matter do řeky Avon protékající Bristolem.

V závěrečných projevech po devítidenním procesu vyzvala obhajoba porotce, aby "se postavili na správnou stranu historie", a argumentovala, že Colstonova socha, která stála nad městem 125 let, byla natolik obscénní, že její trvalá existence byla trestným činem. Edwaad Colston byl mocný otrokář, který zavinil smrt mnoha tisíců lidí. Bristol ho oslavoval jako významného místního filantropa.



Po necelých třech hodinách jednání porota složená ze šesti mužů a šesti žen shledala ve středu odpoledne u bristolského korunního soudu takzvanou "Colstonovu čtyřku" nevinnou většinou 11 hlasů proti jednomu.



"Tento rozsudek je milníkem na cestě, kterou Bristol a Británie urazily, aby se vyrovnaly s celou naší historií," řekl David Olusoga, autor televizních pořadů a historik obchodu s otroky, který při procesu vypovídal.



Olusoga zdůraznil: "Po 300 let byl Edward Colston připomínán jako filantrop, jeho role v obchodu s otroky a mnoho tisíc obětí byly z historie vymazány. Svržení sochy a vášnivá obhajoba, kterou u soudu přednesla Colstonova čtveřice, činí tuto záměrnou politiku historické krátkozrakosti nyní nemožnou."



Clive Lewis, labouristický poslanec, řekl: "Britská porota potvrdila, že svržení sochy Edwardse Colstona nebylo trestným činem. Skutečným zločinem byla skutečnost, že socha tam stále stála, když ji protestující strhli. Dnešní verdikt je přesvědčivým důkazem toho, že většina britské veřejnosti se chce vypořádat s naší koloniální a otrokářskou minulostí, a ne před ní utíkat. To je důležité pochopit a doufám, že to politickým představitelům dodá trochu více sebedůvěry, pokud jde o zpochybňování 'kulturní války', kterou naše vláda v současnosti vede."





Obhájce čtyř obviněných konstatoval v britské televizi, že skutečnost, že se britská prokuratura vůbec rozhodla čtyři aktivisty stíhat, byla hluboce ostudná. Došlo k tomu především kvůli nátlaku Johnsonovy primitivní ultrapravicové ministryně vnitra Priti Patel.





Různí pravicoví politikové a novináři rozhodnutí poroty odsoudili.



