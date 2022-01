Rusko brutálně vojensky potlačuje protesty v Kazachstánu

6. 1. 2022

Bojím se o osud své historické vlasti Kazachstánu s loutkovým prezidentem. Obávám se krymského scénáře (stejně jako spousta mých kamarádů disidentů): předmětem ruských choutek může být severní Kazachstán a tak vznikne tragické dilema: bránit vlast či odevzdat část území bez boje? — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) January 6, 2022

Moskvou vedená "mírová" aliance vstoupila do země uprostřed násilných střetů mezi demonstranty, policií a armádou



Při nepokojích v Kazachstánu byly usmrceny desítky demonstrantů a policistů



Svědci v Almaty popisují scény chaosu v ulicích po příjezdu ruských "mírových sil" do země



Podle ruských tiskových agentur dorazili do Kazachstánu ruští výsadkáři v rámci "mírové" mise vojenské aliance vedené Moskvou, která má pomoci prezidentovi získat zpět kontrolu nad zemí.





Stalo se tak v době, kdy v Kazachstánu pokračují násilné střety mezi demonstranty a policií a armádou.

Úřady tvrdí, že během pokračujících násilností v Kazachstánu zemřely desítky demonstrantů a nejméně 12 policistů, poté, co do země na žádost prezidenta Kassyma-Jomarta Tokajeva dorazily "mírové síly" z vojenské aliance vedené Ruskem.



Očití svědci v Almaty, největším městě Kazachstánu, popsali čtvrteční scény chaosu, kdy se staly vládní budovy terčem útoku a byly podpáleny a docházelo k rozsáhlému rabování. Mnozí demonstranti však uvedli, že protesty začaly na začátku týdne pokojně a až po tvrdé reakci vlády se změnily v násilnosti.



Ministerstvo vnitra uvedlo, že ve čtvrtek bylo zatčeno 2 000 lidí. Policejní mluvčí Saltanat Azirbek řekl státnímu zpravodajskému kanálu Chabar-24, že "desítky útočníků byly zlikvidovány". Objevily se také zprávy o tom, že asi 400 lidí je v nemocnici. Představitelé města Almaty uvedli, že 353 policistů bylo zraněno a 12 zabito, přičemž jeden z nich byl podle nich nalezen sťatý.



Údaje nebylo možné bezprostředně ověřit, ale videozáznamy ukazovaly násilné střety mezi protestujícími a úřady v řadě různých měst.



Místní novinářka Ardak Bukeeva, která strávila čtvrtek rozhovory s protestujícími v centru Almaty, uvedla, že demonstranti, kteří vtrhli do prezidentské rezidence ve městě, jí řekli, že při útoku byly zabity desítky lidí.



Mnozí protestující uvedli, že je k vystoupení na začátku týdne přiměla dlouhodobá frustrace z politické a ekonomické situace v zemi. Ve středu se však situace změnila v násilnosti, někteří tvrdili, že přijeli provokatéři, aby záměrně vyvolali potíže, a jiní si všímali, že v centru města téměř chybí policie.



Irina Mednikovová, občanská aktivistka v Almaty, uvedla, že ve čtvrtek ráno viděla v trávě kolem prezidentské rezidence ve městě velké kaluže krve. Bezpečnostní složky a policie byly nepřítomny.



Ve čtvrtek tiskové agentury hlásily obnovení střelby v Almaty a pohyb vojenských vozidel ve městě. Státní televize tvrdila, že probíhá "protiteroristická operace".



Spolehlivých informací o počtu obětí je málo, ale místní tiskové agentury citovaly mluvčího policie v největším městě země Almaty, podle kterého byly při útocích na vládní budovy zabity desítky lidí.



Úřady města Almaty ve čtvrtek uvedly, že bylo zraněno 353 příslušníků policie a bezpečnostních složek a 12 osob bylo zabito.



Ve čtvrtek ráno se ozvala střelba, když vojáci vstoupili na hlavní náměstí v Almaty. Podle svědků agentury Reuters přijelo ve čtvrtek ráno několik obrněných transportérů a desítky pěších vojáků, kteří se blížili k davu, a byla slyšet střelba.



Státní televize ve čtvrtek oznámila, že Národní banka Kazachstánu pozastavila činnost všech finančních institucí. Internet v zemi většinou nefunguje, stejně jako příjem mobilních telefonů.



Ve středu se objevily zprávy o násilných střetech a střelbě v Almaty a dalších městech a také neověřená videa naznačující oběti mezi protestujícími.



Ve středu večer Tokajev požádal Ruskem vedenou alianci, aby mu pomohla obnovit kontrolu. Arménský premiér Nikol Pašinjan uvedl, že aliance vyšle své síly, aby "stabilizovaly" středoasijskou zemi.



Není jasné, kolik vojáků Ruskem vedená aliance vyšle, ani jak dlouho v zemi zůstanou. Ruský poslanec Leonid Kalašnikov agentuře Interfax řekl, že vojáci zůstanou "tak dlouho, jak bude prezident Kazachstánu považovat za nutné". Podle něj se budou podílet především na ochraně "infrastruktury" v zemi.



Tokajev požádal blok o pomoc, odsoudil akce "teroristů" a tvrdil, že se země stala obětí "útoků" gangů vycvičených v zahraničí poté, co zvýšení cen pohonných hmot vyvolalo rozsáhlé protesty.



Ve středu demonstranti obsadili vládní budovy a údajně vtrhli na letiště v Almaty, obchodním hlavním městě země.





Protesty začaly na západě země o víkendu po prudkém zvýšení cen pohonných hmot, ale rychle se rozšířily a zaskočily kazašské úřady i mezinárodní pozorovatele.





Protesty se rozrostly na pozadí širší nespokojenosti s Tokajevem, prezidentem od roku 2019, a Nursultanem Nazarbajevem, bývalým vůdcem.





