Putin se snaží o nové rozdělení Evropy. Poučení z minulosti, jak tomu zabránit

10. 1. 2022

čas čtení 2 minuty

Probíhající krize vyvolaná výhrůžkami Kremlu adresovanými Ukrajině představuje nejvážnější pokus Vladimira Putina předělat uspořádání, které na konci studené války ukončilo rozdělení Evropy, napsal Daniel Fried .

Pokud požadavky Kremlu nebudou rapidně splněny, Putin vyhrožuje válkou, včetně nových útoků proti Ukrajině a potenciálně proti evropským nebo dokonce americkým cílům, jestliže bereme vážně některá z nejodpornějších ruských varování.

Nenechejte Moskvu určovat podmínky nebo hrát si na dotčenou stranu, když ve skutečnosti jde o agresora útočícího na souseda a obecně vyhrožujícího válkou.

Neběhejte za ní se stále výhodnějšími návrhy nebo jednostrannými gesty "dobré vůle". Nepřijímejte lži Moskvy a historické fabrikace jen proto, abyste vytvořili "dobrou atmosféru".

Nespěchejte s uzavíráním špatné dohody. (Signalizujte odhodlání neudělat to. A myslete to vážně.)

Neuzavírejte s Moskvou dohody přes hlavy nejvíce zainteresovaných zemí.

Věnujte se reálnému ruskému znepokojení, mj. vojenské transparenci, pokud se to v diskusi ukáže jako cosi, s čím nakonec budou souhlasit.

Reagujte na rozumné nápady.

Věnujte se dobrým nápadům vzešlým z jednání rychle.

Doplňte jednání o hrozby, mj. sankce připravené ke spuštění, pošlete zbraně Ukrajině ihned, připravte dodatečné rozmístění jednotek NATO na východním křídle a dejte o tom Rusům vědět.

Připravte se na okamžik nebo okamžiky pravdy. Rusové mohou docela dobře odejít z jednání. Nebo vyhrožovat. Nebo provokovat. Nebo jinak vytvořit krizi nebo podniknout vojenský krok, který podle nich donutí americkou stranu nabídnout dodatečné ústupky.

Bidenova administrativa si přála stabilní a předvídatelné vztahy s Putinem. To byl rozumný krátkodobý cíl. Ale v současnosti to není možné. Administrativa byla blíže pravdě, když hovořila o strategickém soupeření mezi světovými demokraciemi a autokraciemi.

V jednáních která začnou příští týden by se Spojené státy spolu s Evropou měly postavit Putinově agresi a předstírání, které mají za cíl obnovit ruskou nadvládu nad východní polovinou Evropy, a přitom se snažit najít způsob, jak se věnovat tomu, co je z dlouhých litanií Moskvy legitimní. Nebude to snadné. Putin vyhrožuje válkou a může podle toho jednat. Čeká nás divoká jízda.

Zdroj v angličtině: ZDE

0