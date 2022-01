Současný stav kolem covidu

Počty nových případů eskalují doslova šíleně. Z běžných "kopečků a nížin" někde mezi 400-700 tisíci denně to vypadá jako výstup na Matterhorn (ke 3 mil denně). Někde se to jistě zastaví a zaoblí, ale zatím je to strmá cesta vzhůru, řádově (!) strmější než kdykoli předtím.

Úmrtí se - naštěstí - pohybují v křivce kopečků a nížin. Je to dobré, není to dobré? 6000 úmrtí denně jistě nelze označit termínem za "je to bezvadný!", o to víc, že svět už je docela silně proočkovaný. Neroste to, ale ani neklesá. Potvora stále zlobí.