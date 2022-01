Dokázal by Putin okupovat celou Ukrajinu?

11. 1. 2022

čas čtení 6 minut





Ruská vojenská převaha je drtivá, ale úplná invaze a okupace Ukrajiny, to je něco jiného





Úplná invaze na Ukrajinu s cílem pacifikovat hlavní město Kyjev by vedla k tomu, že by Vladimir Putin zahájil válku takového rozsahu, jakou jsme neviděli od Iráku v roce 2003 - což západní experty přimělo k otázce, zda by bylo možné dosáhnout trvalého ruského vítězství, píše Dan Sabbagh.



Podle odhadů se v blízkosti ukrajinských hranic shromažďuje asi 100 000 ruských vojáků. Odborníci, kteří krizi pozorně sledují, však tvrdí, že pro invazi do celé země by se tento počet musel opět téměř zdvojnásobit a téměř jistě by zahrnoval síly procházející Běloruskem.

Dr. Fred Kagan, vedoucí pracovník American Enterprise Institute, uvedl: "Pravděpodobně to bude vyžadovat invazi v rozsahu ne nepodobném americké invazi do Iráku v roce 2003, někde mezi 150 000 a 200 000 vojáky." Předpověděl, že takto velká armáda by mohla být na ruských hranicích Ukrajiny do konce ledna. Invaze do Iráku se účastnilo asi 175 000 amerických a dalších spojeneckých vojáků.



Velkou otázkou by ale bylo, zda by se Rusku podařilo trvale okupovat téměř jistě nepřátelskou Ukrajinu. Operace by vyžadovala jednoho ruského vojáka na 20 ukrajinských obyvatel, uvedl Kagan v článku, který napsal společně s dalšími odborníky z Institutu pro studium války. To "by naznačovalo, že k udržení Kyjeva a velkých ukrajinských měst na jihu a na východě by bylo zapotřebí protipovstaleckých sil o síle řádově 325 000 osob."



Podle Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) má Ukrajina armádu o síle 145 000 mužů, ale podle odhadů je v ní také 300 000 veteránů z konfliktu v Donbasu, který začal v roce 2014. Podle průzkumů veřejného mínění by třetina občanů Ukrajiny byla ochotna postavit se na "ozbrojený odpor".



Rusko, ztraumatizované sovětskou zkušeností z Afghánistánu, obecně považuje pokusy USA ovládnou nějakou zemi proti povstalcům za chybu. "Putin bude mít nastudováno, co se stalo Spojeným státům v Iráku po roce 2003. Obtíže spojené s partyzánskou činností mě vedou k tomu, že si myslím, že ruský prezident nemá v úmysludobýt Ukrajinu" řekl Kagan.





Nicméně Moskva má pro počáteční invazi drtivé výhody, především pokud jde o raketovou a leteckou sílu. Ukrajina čelí potenciálně děsivým důsledkům při totálním útoku, který by mohl podlomit morálku země a přimět miliony lidí, aby raději utekli na západ, než aby bojovali.



Rob Lee, bývalý americký voják a spolupracovník Institutu pro výzkum zahraniční politiky, uvedl: "Rusko je schopno zničit ukrajinské vojenské jednotky na dálku zbraněmi, jako jsou balistické rakety Iskander. Takovéto moderní zbraně dávají Rusku možnost usmrtit tisíce obětí denně."



Vojenský útok by také měl transformační účinek na mezinárodní mínění. Civilní oběti ve značném počtu by byly téměř jisté a takovou operaci Putin zatím nikdy neprovedl.



Rusko se také musí rozhodnout, jak si poradí s ukrajinskými městy, především s Kyjevem, který má 3 miliony obyvatel, ale také s Charkovem na severovýchodě, kde žije téměř 1,5 milionu obyvatel. "Válka ve městech je těžká, působí strašlivé škody a Rusko se s ní potýkalo v Aleppu," uvedl Kagan.



Spekulace o ruských plánech - částečně založené na zjevných únicích informací zveřejněných v německých novinách Bild - naznačují, že Kreml chce obklíčit Charkov a nakonec i Kyjev, odřízne je od zásobování a bude doufat, že se středověkým způsobem vzdají. To by znamenalo méně úmrtí, avšak je těžké si představit, že by Ukrajinci pak ruskou okupaci přijali.



Rizika spojená s invazí a okupací způsobují, že experti, jako je Dr. Taras Kuzio, spolupracovník Henry Jackson Society, v nově vydaném dokumentu píší, že totální útok je "nejméně pravděpodobný" z vojenských scénářů, které má Putin k dispozici. Místo toho vidí tento odborník na Ukrajinu tři další možnosti.



V prvním případě Rusko jednoduše obsadí a anektuje část Donbasu kontrolovanou separatisty, což by byla částečná invaze, která by se podobala krizi v Gruzii v roce 2008. Ta začala, jak píše Kuzio, poté, co "opakované vojenské provokace" ze strany proruských jednotek "vedly k zásahu gruzínskí armády", což dalo Putinovi záminku k vojenské invazi.



Druhou možností je rozšíření okupovaného území o pozemní koridor na dříve anektovaný Krym a obsazení pobřežního města Mariupol. Rusko by se také mohlo zmocnit dalších klíčových průmyslových objektů a pokusit se degradovat blízkou ukrajinskou armádu. "Mohli by vyřadit turecké bezpilotní letouny TB2 a dělostřelectvo v Donbasu."



Poslední možností, řekl Kuzio, je "oživení projektu 'Nové Rusko' z roku 2014", který by se pokusil "odříznout Ukrajinu od Černého moře". To by se rovnalo obsazení jihu, zmocnění se přístavu Oděsa a možná i průmyslového města Dnipro.



Dobytí Oděsy s 1 milionem obyvatel by pravděpodobně vyžadovalo dramatickou leteckou a námořní operaci s využitím výsadkářů z Krymu a následným vyloděním námořní pěchoty na nedalekých plážích.



Z těchto možností by anexe okupovaného Donbasu byla v Rusku téměř jistě populární, Nicméně by to byla velmi omezená odpověď vzhledem k tomu, že Kreml trvá na tom, že jeho hlavním cílem, jak nedávno zopakoval Sergej Rjabkov, náměstek ruského ministra zahraničí, je "nerozšiřování NATO o Ukrajinu, Gruzii a další země" - což vyvolává obavy, že vojenská invaze na Ukrajinu je pravděpodobná.



Podrobnosti v angličtině ZDE

