Koronavirus: Británie už druhý den zaznamenala skoro 400 úmrtí na covid. Německý kancléř požaduje povinné očkování

13. 1. 2022

čas čtení 3 minuty



Ve středu 12. ledna 2022 zaznamenala Česká republika 11 452 denních nákaz. Hospitalizováno je 2046 osob. Celkem zemřelo v ČR 36 722 lidí, to je denní nárůst o 43 osob.



- V Africe ještě více než 85 procent obyvatel nedostalo ani jedinou dávku vakcíny. Šokující. Oznámil to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.



- Britský premiér Boris Johnson čelí zuřivosti a posměchu poté, co ve středu přiznal v parlamentě, že se uprostřed tvrdého lockdownu, kdy se Britové směli setkávat jen s JEDNÍM člověkem, a to venku, účastnil v Downing Street mejdanu, na který jeho tajemník s jeho vědomím větou "Přineste si vlastní chlast" pozval STO lidí. Johnson se v parlamentě "omluvil", ale tvrdil, že si myslel, že je to "pracovní schůzka". U stolů plných jídla a pití? Parlament se zuřivě smál. Bude zajímavé, zda bude Johnson donucen k rezignaci, protože dosud tvrdil, že žádné mejdany se v Downing Street nekonaly, nyní přiznal, že se sám jednoho účastnil. Lhal parlamentu a to je věc pro rezignaci.



- Indie ve čtvrtek zaznamenala denní nárůst téměř 250 000 nových nákaz a 380 úmrtí.



- Jižní Korea začne léčit koronavirové pacienty protivirovými pilulkami firmy Pfizer.



- Německo zaznamenalo už druhý den nový denní rekord nákaz, totiž 81 417 případů.



- Izrael také zaznamenal nový denní rekord nákaz, totiž 43 815.



- Omikronu se nezbavíme nikdy. Budou následovat, podle chování lidí, nárůsty vln nákazy a zase jejich pokles, opakovaně. V současnosti se v Británii šíří nákaza od mladých lidí, které omikron postihl jako první, do starších skupin obyvatelstva. Nikdo neví, co to s nimi udělá, přestože jsou proočkovaní. Před příchodem omikronu měla Británie asi pět procent lidí naprosto bez imunity vůči covidu, ať získané očkováním nebo nákazou. Po proběhnutí omikronu britskou společností v ní zřejmě už nebude nikdo, kdo nebude mít imunitu, což by mělo osvobodit nemocnice. Ale jak dlouho bude ta imunita trvat? ZDE



- Nemocnice v anglickém Manchesteru požádaly o pomoc armádu v důsledku zahlcení pacienty nemocnými s omikronem. ZDE



- Ve Francii bude stávkovat polovina učitelů základních škol, protestují proti pandemickým opatřením. Francouzské školy jsou tvrdě postiženy pandemií. ZDE







- Británie zaznamenala 129 587 denních nákaz a 398 denních úmrtí

- Německo by mělo zavést povinné očkování proti covidu pro dospělé, konstatuje Olaf Scholz.- Udělování kontraktů na ochrané proticovidové prostředky za miliony liber kamarádům ministrů bez konkursu bylo nezákonné, rozhodl britský Vysoký soud.- Quebec zavádí zdravotnickou daň na neočkované občany.- Omikron je nebezpečný - zejména pro ty, kdo dosud nebyli proti covidu očkováni, konstatoval šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nesmíme mu dovolit volné šíření ani mávat bílou vlajkou, zejméně proto, že tolik lidí po světě zůstává neočkovaných."- Lékaři ve Španělsku dostanou každý odškodné ve výši 49 000 euro za to, že začátkem pandemie museli pracovat bez ochranných prostředků.- Dánsko nabídne zranitelným občanům čtvrtou očkovací dávku, čelí rekordní vlně nákazy. Lékový regulační úřad EU vyjádřil pochybnosti o užitečnosti čtvrtého očkování.