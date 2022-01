KONZERVY (datum spotřeby 1929)

17. 1. 2022 / Beno Trávníček

… „Bylo nornální, že večer někdo zaťukal a zeptal se, zda nezbylo něco od večeře. Mohli se tak potkat staří dobří známí. „Bezdomovec, který ze tmy zaklepal na dveře“ - poznamenl tehdy New York Times - „mohl být týž muž, který vám před časem ochotně schválil úvěr v bance, psal komentáře do vašich novin nebo byl prezidentem velké realitní kanceláře“. … Toliko citace z úžasné knihy Milana Vodičky „Den kdy došly prachy“. Ukázalo se tehdy v USA, že konzervativní způsob vládnutí vede do pekelných pekel. Vlastně tento systém narazil na svoje limity a vypadalo to, že se společensky nadobro znemožnil. Zejména i díky následkům této velké hospodářské krize v podobě druhé světové války, nástupu normalizačních komunistů atp.

Nedávno jeden autor v Britských listech připomenul, že konzervativní politici nedokáží dobře čelit novým společenským výzvám. No jak by mohli? Jsou přece konzervativní. Tak jako nebyli koncem minulého století schopni dostatečně pozitivní evoluce komunisté, jsou na tom nyní obdobně konzervatisté.

Jasně, člověk nemá nic zatracovat apriori – ale už z podstaty věci – neznamená konzervatismus logicky odmítání i pozitivních změn, pozitivního vývoje? Tedy pokud se změna nesnoubí s konzervativním přesvědčením. Co třeba diskuse na téma jaké služby budou nejlépe fungovat v soukromých rukách a jaké ve státních? Například z bezpečnostních důvodů – sítě, energie, voda, dopravní komunikace... Tedy aktuálně diskuse o nezbytném zestátnění (znárodnění) některých pro dobrou existenci státu a solidní život jeho obyvatel zcela stěžejních činností?

Na naší společné planetě se stále přesvědčivěji ukazuje, že při konzervativním způsobu řízení světa neexistuje dostatek zdrojů pro všechny. Pokud se bohatí (dobrovolně/povinně) nebudou přiměřeně podílet na zlepšení situace nepřiměřeně chudých (tj. budou se chovat konzervativně) nemůže to dlouhodobě fungovat. Rozevírající se nůžky přinesou takový či makový exces. Pokud konzervy nebudou schopny vlastní pozitivní evoluce, stanou se rychle jen komickým stínem někdejší (možná slavné) minulosti. A to zejména díky odmítání diskutérů jako „revizionistů“ podobně jako to kdysi hloupě dělal bolševik. Ten by mohl vyprávět, jak se to nevyplácí.

Otevírá se mi kudla v kapse, když slyším ty, kteří o sobě s hrdostí tvrdí, že mají konzervativní myšlení (což vidí jako obrovský přínos pro širokou veřejnost), když pak v zápětí prohlašují třeba o zvyšování daní bohatým, že jde o nepřijatelný způsob navyšování státních příjmů. Raději nechají stát na mizině a plebs bez solidních prostředků. TO JE ASOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ MOCNÝCH.

Nejspíš nás tak jednou, až pohár zase přeteče, bude čekat nějaká další revoluční lekce. Jako bychom vítězného února neměli všichni (i konzervatiské) plné zuby.

