Ministryně Hubáčková navštívila obce dotčené činností hnědouhelného dolu Turów

14. 1. 2022

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková navštívila obce dotčené činností hnědouhelného dolu Turów. Návštěvu začala v osadě Uhelná, která je těžbou v hnědouhelném dole nejvíce postižena, setkala se starosty dotčených obcí, se zástupci Libereckého kraje a neziskovými organizacemi. Ministryně se starosty probrala dosavadní průběh vyjednávání s polskou stranou a také reálné potřeby a požadavky místních.

"Vždy jsem říkala, že je důležité naslouchat požadavkům místních starostů, kteří jsou zástupci občanů dotčených obcí, tak, abychom je mohli správně reflektovat při následných jednáních s polskou stranou," vysvětluje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.



„Jsem rád a děkuji za to, že paní ministryně Hubáčková hned a aktivně řeší problém negativních dopadů spojených s rozšiřováním hnědouhelného dolu Turów. Dnes přímo z Uhelné viděla, jak blízko je polský těžební prostor i to, kam až by se měl přiblížit. Proto musíme s polskou stranou dále jednat o trvat na ochraně zájmu místních obyvatel i kvality životního prostředí,“ uvedl hejtman Martin Půta.



„Po dnešku již nic nebrání tomu, abych se svou polskou kolegyní obnovila jednání a vzájemně jsme se pokusily dotáhnout dohodu do úspěšného konce. Pokud se nám podaří najít shodu, je ČR připravena předložit návrh smlouvy okamžitě vládě ke schválení,“ říká Anna Hubáčková. Podle ní se bilaterální smlouva musí stát nejen prostředkem k zajištění ochrany životního prostředí v Libereckém kraji a k pokrytí vzniklých škod, ale také nejefektivnějším způsobem, jak opět narovnat vztahy mezi oběma státy a předejít dalším možným nedorozuměním kolem činnosti na dole Turów.



"Za mne je důležité zdůraznit, že i česká strana má na urovnání sporu eminentní zájem a že děláme vše proto, abychom jej vyřešili v co nejkratší době. Dnes sedím zde v Hrádku se starosty a již na příští úterý mám naplánováno jednání s ministryní Annou Moskwovou ve Varšavě, tedy co nejdříve to bude možné poté, co vláda získá důvěru Sněmovny," dodala Anna Hubáčková.

