Ekonomický program Fialovy vlády jaksi nepřesvědčuje...

7. 1. 2022

Paušální daň do 2 mio? Pokud by zůstala sazba, tak švarcík v IT a dalších oborech s příjmem 166k měsíčně platí z nákladů práce 3,6 %. Daně a odvody na úrovni minimální mzdy. Švarc by proti zaměstnání šetřil i přes 60k měsíčně. To je ona odpovědnost a nemazání medu kolem pusy? /1 pic.twitter.com/FM617OGWbW