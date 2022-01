Trumpy už ani nepotřebujeme

7. 1. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Prioritizování infotainmentu, lifestyleových "moudrostí" a "zpravodajství z domova" dělá z lidí tupce neschopné porozumět současnému globalizovanému světu - i bez toho, aby jim ještě vymýval mozky nějaký populistický demagog.

Šéf zahraniční a bezpečnostní politiky EU Josep Borrell varuje USA a Rusko před pokusem vnutit Evropě novou Jaltu. Co řeší česká média? Odložení kauzy Čapí hnízdo, zveřejnění fotografií opilého prezidentova mluvčího ze sanitky, nesmyslné řeči premiéra o zařazení ČR mezi "nejvyspělejší země", tenistu Đjokoviće nuceného jíst v Austrálii stejně špatné plesnivé jídlo jako všichni žadatelé o azyl, poradní tým potrhlého ministra nemocnictví Válka, plus "levicové" Právo na titulce valí do čtenářů antivaxerské exkrementy.



Ne že by na právě zmíněných věcech vůbec nezáleželo - i když popravdě jak myslíte, že ovlivní vaše životy fotografie podroušeného Jiřího Ovčáčka nebo premiérovy řeči, pokud za nimi nic hmatatelného nenásleduje? - ale mají určitou váhu a prioritu, vesměs nepříliš vysokou. Na tom, jak se Američané a Rusové (ne)dohodnou na novém rozdělení Evropy na zájmové sféry, které Kreml kategoricky požaduje, závisí i velká část toho, co se dnes v médiích řeší místo hlavní zprávy. Pokud by ČR spadla do ruské vlivové sféry v Evropě, nepochybně nebude v další generaci patřit k nejvyspělejším zemím světa, i kdyby na tom trvalo tisíc Fialů.

(Ne)schopnost rozeznat důležitost a váhu jednotlivých zpráv patří k základům mediální (ne)gramotnosti. Samozřejmě je možné a dokonce pravděpodobné, že výstřih nebo rozparek celebrity XY přitáhne více zájmu širšího publika než nějaká zpráva o politice, takže na ní vydavatel v důsledku více vydělá. Od toho tu ale vždy bývalo rozlišení na bulvár a seriózní noviny. Toto rozlišení už neexistuje.

Česko leží v Evropě, je členem NATO a EU.

V pondělí proběhnou dvoustranná jednání mezi USA a Ruskem o ruských ultimátech zahrnujících i požadavek na ruskou vlivovou sféru v Evropě. Ve středu následují jednání NATO-Rusko. V tomto případě ale dojde k "předjednání" tématu s členskými státy formou dnešní videokonference generálního tajemníka Jense Stoltenberga s ministry zahraničí jednotlivých zemí. - Ani na jedněch jednáních se nikdo na nic neptá Evropské unie, kterou Rusko (dlouhodobě a až donedávna relativně neúspěšně) tlačí do kouta a hodlá rozložit a zlikvidovat.

Josep Borrell to ve svém prohlášení reflektuje, když uvádí, že "v tomto dialogu nejsou jen samotní dva aktéři, USA a Rusko".

Když se Borrell stal hlavním představitelem společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, několik východoevropských zemí jej kritizovalo za nechápání problematiky střední a východní Evropy a za to, že vůbec nerozumí Rusku. Že je to hořká pravda se ukázalo během návštěvy v Moskvě v únoru loňského roku, kdy jej "hostitel" Lavrov veřejně ponížil a evropský politik absolutně netušil, jak na jím naprosto neočekávanou sprostotu a agresivitu reagovat. Nepoučil se dodnes a měl by být co nejdříve vystřídán. To však nic nemění na věcné správnosti jeho současných námitek.

Hlavní zprávou tohoto měsíce pro celou Evropu je, že USA a Rusko jednají o Evropě bez Evropy a že za NATO zvlášť jedná generální tajemník, na nějž zuřivě útočí kremelské sračkomety oznamující, že "končí" a "měl by odstoupit", s cílem maximálně oslabit jeho pozici - ale s Evropskou unií o budoucnosti Evropy žádná jednání neproběhnou.

Většina ostatního z toho, co si přečtete ve zprávách - pravda, snad s výjimkou chvály výstřihů a rozparků celebrit a naříkání nad jejich rozchody - ve skutečnosti významně závisí na zprávě primární důležitosti.

