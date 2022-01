Senátoři a povinné očkování

6. 1. 2022 / Boris Cvek

Čtrnáct senátorů, napříč všemi vládními stranami, podalo ústavní stížnost proti vyhlášce o povinném očkování proti covidu. Senátoři neříkají, že očkování nefunguje, to by asi jejich podání bylo předem marné. Dokonce nechtějí jít ani proti staršímu nálezu Ústavního soudu o tom, že povinné očkování je v souladu s Ústavou – stěžovatelé nemají prý nic proti běžnému povinnému očkování, jaké známe např. u malých dětí.

Takže povinné očkování několikatýdenních dětí proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně nebo virové hepatitidě je v pořádku, ale naopak povinné očkování hasičů, policistů, zdravotníků, jak je v dané vyhlášce stanoveno, proti covidu nikoli. Představte si někoho, kdo přikyvuje nad dávno platnými protipovodňovými opatřeními na řekách, které se už desítky let nevylily ze břehů a nezpůsobily celostátní katastrofu – ale just na řece, kde právě došlo hned k několika povodním s děsivými následky celostátního rozsahu a kde hrozí další a další povodně, bude proti takovým opatřením. Nebudete ho považovat za šílence?

Covid zabil v tomto státě desítky tisíc lidí, způsobil nesmírné hospodářské škody, znemožnil dětem a mladým lidem chodit do školy, zavřel divadla, restaurace, obchody, sportoviště. Je tu jasná odborná shoda na tom, že vakcinace proti němu chrání, všechny vyspělé státy masivně očkují proti covidu, některé už nařídily povinné očkování pro různé skupiny obyvatel. Je-li někde problém s účinností vakcíny, jako se to třeba stalo v létě v Izraeli, řeší se to nikoli tím, že se zlomí hůl nad očkováním, ale tím, že dává další dávka. Izrael takto dokonale zvládl vlnu delty a nyní se snaží pomocí očkování čtvrtou dávkou čelit omikronu.

Setkávám se s různými šílenými představami. Např. kdo měl zemřít, ten už zemřel. Jako by lidský život byl statický: komu je dnes třicet a je zdravý, ten bude mít vždy třicet a bude vždy zdravý. Realita je taková, že stárneme a že, pokud nezemřeme dříve, všichni se dožijeme zhoršování svého zdravotního stavu. Kdo byl před rokem zdravý šedesátník, může být dnes jedenašedesátník po mrtvici. A to bez ohledu na covid, tak to prostě v lidském životě je po tisíce let. Není to přece tak, že by se umíráním vyprázdnily domovy důchodců, geriatrie atd. Jednou tam skončí i mnozí z těch, kteří mají dnes dvacet. Jestli covid zabil mnoho zranitelných, další potrava mu přibývá každý den, neboť se zcela přirozeně stávají další a další lidé zranitelnými – stejně jako se další a další lidé rodí.

Jiná šílenost je tato: v Dánsku údajně je většina očkovaných nakažených, takže sbohem očkování. Kolik měli dávek a jak dlouho po poslední dávce? Kolik jich končí v nemocnici? První data z Jihoafrické republiky ukazují, že dvě dávky vakcíny Pfizer chrání pořád poměrně dobře proti hospitalizaci i v případě omikronu (jde o publikaci v NEJMu, odkaz níže), i když méně než proti deltě. Uvidíme, jak to bude v Izraeli, tedy kolik lidí s třemi dávkami bude nakaženo – a kolik z nich skončí v nemocnici. V Izraeli je stále ještě mnoho lidí, kteří nemají ani jednu dávku, takže samotná vysoká čísla detekovaných neříkají nic moc. Pokud jde o umírání na covid, je tam stále prakticky nulové. Ale i to Dánsko, které má kulminaci vlny omikronu už asi za sebou, prochází tou epidemií velmi dobře, pokud jde o mrtvé.

Jaký signál asi pánové senátoři dávají veřejnosti? Opravdu si myslí, že takto bojují proti štěpení společnosti? Neposilují ho spíše? Nota bene když máme pár týdnů nebo dokonce jen pár dní před masivní vlnou omikronu. Ústavní soud, pokud bude rozhodovat zrychleně, bude zřejmě muset brát v úvahu další vlnu s desítkami tisíc detekovaných denně – a dost možná s dále kolabujícími nemocnicemi, které se zatím pořádně nezbavily ani zátěže způsobené deltou.

Článek v NEJM:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2119270













