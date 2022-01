"Finlandizace" ve Finsku rozhodně není populární

5. 1. 2022

Rusko se nemůže divit, pokud snaha omezovat zahraničněpolitické a bezpečnostní volby sousedních států vyvolává ve Finsku negativní reakci.

Novoroční historka s podmíněným přáním Finska vstoupit do NATO už vyvolala spousty komentářů, upozorňuje Alexej Makarkin.

Ve skutečnosti je věc mimořádně subtilní povahy. Finští představitelé neprohlásili, že si přejí začlenit svou zemi do NATO - pouze prohlásili, že na to mají právo. A jestli k tomu dojde závisí pouze na Finsku a NATO, žádným způsobem na Rusku.

Ve skutečnosti ve Finsku nejen že neexistuje národní konsensus ohledně atlantické integrace, ale většina obyvatelstva dokonce vystupuje proti vstupu do NATO. Průzkum provedený společností Taloustutkimus Oy na objednávku Konzultační rady pro informace obranného určení při ministerstvu obrany ukázal, že proti vstupu je 51 % a pro vstup pro 24 %. Ovšem počet odpůrců rychle klesá - ještě v roce 2019 jich bylo 64 %, ale počet příznivců roste jen pomalu.

Současně ale dvě třetiny dotázaných souhlasí s vojenskou spoluprací s NATO a 51 % má za to, že Rusko vykazuje negativní vliv na finskou bezpečnost (vidíme, že je jedním ze stimulů snižování počtu odpůrců vstupu do NATO). Ale ohledně odpovědi na otázku o vlivu NATO na finskou bezpečnost je patrné silné rozpolcení - 30 % jej považuje za pozitivní, 20 % za negativní.

V prohlášení finských politiků je hlavním sdělením, že nepřijímají "finlandizaci", o níž se teď znova hovoří v Rusku, pravda, ohledně Ukrajiny. Pro nemalou část ruského expertního společenství není na finlandizaci nic špatného. Finsko si uchovalo nezávislost, politickou demokracii a tržní ekonomiku, výhodné ekonomické vztahy se SSSR. A to vše výměnou za některá formální a neformální omezení suverenity, která navíc časem slábla.

Ve Finsku je toto téma vnímáno jinak - tam si pamatují, jak za Stalina museli odmítnout Marshallův plán, za Chruščova SSSR ovlivňoval složení vlády a za Brežněva nemohlo Finsko vstoupit do EHS. Proto když současné Rusko dává najevo, že by mohlo ovlivňovat vstup jiných zemí do NATO, následuje předvídatelná negativní reakce. Vždyť Finsko je stejně jako Ukrajina a Gruzie sousedem Ruska a nepřeje si ani částečnou obnovu sovětských praktik ve vztahu ke své zahraniční politice.

