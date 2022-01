Adam Schiff: Rusko "velmi pravděpodobně" bez uvalení "obrovských sankcí" napadne Ukrajinu

3. 1. 2022

čas čtení 2 minuty





Předseda výzvědného výboru americké Sněmovny reprezentantů upozornil, že invaze Ruska na Ukrajinu nutně způsobí rozšíření NATO na východ, protože všechny země sousedící s Ruskem se ho začnou bát. Sankce musí být "na takové úrovni, jakou Rusko ještě nezažilo", aby Putina odradily





Je "velmi pravděpodobné", že Rusko napadne Ukrajinu, a odradit by ho mohly pouze "obrovské sankce", uvedl v neděli předseda výboru pro výzvědné služby Sněmovny reprezentantů USA demokrat Adam Schiff. Schiff rovněž zdůraznil, že invaze by se mohla Moskvě vymstít tím, že by do vojenské aliance NATO vtáhla další země.







Mají se konat rozhovory. Ale uprostřed napětí, které se zvyšuje kvůli tomu, že obě strany vlastní jaderné zbraně, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, že pokud "Západ bude pokračovat ve své agresivní linii, Rusko bude nuceno přijmout všechna nezbytná opatření k zajištění strategické rovnováhy a odstranění nepřijatelných hrozeb pro naši bezpečnost".



V pořadu Face the Nation televize CBS byl Schiff dotázán, co by Putinovi zabránilo nařídit invazi ruských vojsk shromážděných u ukrajinských hranic.



"Myslím, že by to vyžadovalo obrovské sankce vůči Rusku, aby se odradilo od toho, co se zdá být velmi pravděpodobnou ruskou invazí na Ukrajinu znovu," řekl Schiff. "A myslím si, že naši spojenci musí být s námi pevně na jedné lodi. Rusko musí pochopit, že jsme v této věci jednotní."



Invaze by podle Schiffa znamenala "větší přiblížení NATO k Rusku. Bude to mít opačný dopad, než o jaký se Putin snaží".



Schiff uvedl, že "nemá problém" s tím "jít po Putinovi osobně", ale domnívá se, že nejdůležitější budou "sankce v sektorovém měřítku".



Na otázku, zda si myslí, že plánované rozhovory mají nějakou šanci odvrátit invazi, odpověděl: "Obávám se, že Putin s velkou pravděpodobností invazi provede. Upřímně řečeno, stále plně nerozumím motivaci, proč to nyní dělá, ale rozhodně se zdá, že to má v úmyslu, pokud ho nepřesvědčíme o opaku.



"A myslím si, že nic jiného než taková úroveň sankcí, jakou Rusko nikdy nezažilo, ho neodradí, a to je přesně to, co musíme udělat - i s našimi spojenci."



Podrobnosti v angličtině ZDE



0