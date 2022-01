Musíš zůstat doma

4. 1. 2022 / Petr Chadraba

Zkuste si vzpomenout, kdo ve vašem okolí jezdí s prarodiči na úřady, nebo zůstává doma s nemocnými dětmi. Šance, že odpovíte muž, je asi tak velká, jako že jste na Štědrý den vydrželi nejíst maso, abyste viděli zlaté prasátko.



Pojďme se podívat na důkazy. Výsledek tzv. evropského indexu rovnosti žen a mužů za rok 2021 není zrovna ohromující. Od roku 2020 vyrostl o necelý bod na 68 z možných 100. Podle EIGE, Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, který index publikuje, bude v následujících letech nejdůležitější zvládnout a zmírnit dopady pandemie na ženy a muže. Z analýz je už nyní jasné, že následky covidu budou trvalejší a hůře zvladatelné pro ženy. Proč?

Odpověď je jednodušší, než následné řešení: ženy přicházejí častěji o práci. Ačkoli ženy podle zprávy globálního institutu McKinsey představují globálně 39 procent zaměstnanců, více než polovina těch, co o zaměstnání za covidu přišli, jsou právě ženy. I nadále totiž platí, že zastávají nepoměrně větší podíl neplacené péče, třeba o děti, než muži.



Je přitom empiricky prokázáno, že rovnost mužů a žen ve společnosti je úzce podmíněna rovností v zaměstnání. Podle McKinsey tedy dokonce hrozí, že se vývoj k rovným příležitostem ve společnosti nejen zpomalí nebo zastaví, nýbrž otočí směrem zpět.



Podle již zmíněného reportu EIGE má pandemie kromě silně negativního vlivu na zaměstnanost žen také devastující následky na jejich zdraví. Nejen, že jsou ženy početněji zastoupeny ve zdravotnictví, a tím se vystavují přímé nákaze virem, ale hrozí jim i méně přímočaré následky stresu a vyčerpávající zkušenosti s těžce nemocnými pacienty.



Jak jsme na tom v České republice? Skóre 56,7 bodů nás řadí do skupiny s Řeckem, Maďarskem, Rumunskem nebo Polskem. Není to úplně špatný výsledek, ale asi se nemusíme dohadovat, že by bylo dobré se odrazit ze společnosti země, kde těhotným ženám už nejde o zdraví, ale o holý život. Pro srovnání - například Nizozemí, Francie, Dánsko a Švédsko skórují od 75 bodů výš.



Oblasti, které index rovnosti žen a mužů zkoumá, jsou práce, peníze, možnost celoživotního vzdělávání, čas, vliv na rozhodování, zdraví a vystavení násilí. Plánovací diskuse s evropskými institucemi a hluboké analýzy dat očekávám provede vláda Petra Fialy (nejen) v rámci přípravy na naše předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé půlce roku 2022.



My ostatní se zatím můžeme zeptat žen v okolí, s čím potřebují pomoct. Pohlídat děti, odvézt dědu domů z nemocnice, svěřit se u kávy, zprostředkovat kontakt na mentorku, zavolat silničářům a popohnat je k odhrnutí sněhu z ulice, kde bydlí? Konec hlášení, běžte se raději zeptat.





Autor je komentátor, sociální demokrat s působností v oblasti inkluze, žije ve Švédsku.



