Petr Fiala: Vinu má Babiš, budeme škrtat, stavět jaderné bloky a musíme se naučit žít s covidem

1. 1. 2022 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty





Fiala definoval tři hlavní problémy České republiky - ceny energií, inflaci a covid. Přislibil, že občanům kvůli vysokým cenám energie ohroženým chudobou vláda pomůže. Uvidíme, jak to bude vypadat konkrétně.





Zdroje energií pro nynějšek i pro budoucnost jsou pro ČR velký problém, protože nemá program obnovitelné energie. Pozoruhodně, Fiala obvinil z energetických problémů ČR nejen "vyděračské Rusko", ale i Evropskou unii, která "prosazuje stůj co stůj nezávislost na fosilních palivech". Proto - tady si Fiala pěkně zahrál na nacionalistickou notu - "budeme muset v EU bojovat za své ekonomické i zahraniční zájmy". V první řadě chce Fiala prosazovat dostavbu jaderných bloků, což je také cesta do pekla - nikdy se to nedostaví, nedostaví se to včas a nebudou na to peníze. Zároveň ujistil, že ČR bude usilovat i o "rozumný" program obnovitelných energetických zdrojů. Necháme se překvapit.







Co se problému covidu týče, Fiala se víceméně, jak se zdá, vzdal a tvrdil, že se "musíme naučit žít s covidem". Pro premiéra České republiky, země, která má sedmou nejhorší globální úmrtnost na covid, je to pozoruhodné prohlášení. Zároveň ujistil, že proticovidová opatření budou "rozumná". Uvidíme.Pochválit je nutno Fialův závěrečný apel na spoluobčany, aby se všichni vůči sobě chovali slušně, protože jsme všichni za sebe navzájem odpovědni. Mělo by se to zdůrazňovat víc.Devítiminutový Fialův projev v České televizi byl samozřejmě krátký a vlastně povrchní. Projevovaly se v něm určité tiky z historie ODS, samozřejmě bude záležet na tom, jak se Fialova politická a ekonomická strategie zkonkrétní. V projevu působil jako slušný člověk, který se však neosvobodil od některých ideologických tiků ODS. Uznal, že jednoduchá řešení neexistují a varoval, aby Češi nevěřili populistům. Doufejme, že při vypracovávání politické a ekonomické strategie České republiky v "snad nejsložitějším období její existence" se bude přidržovat zásady, že skutečnost je složitější, než jak to může na první pohled vypadat, a bude s kolegy vymýšlet rozumná, neideologická řešení.Fialův projev ZDE