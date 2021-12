Jak se vyrovnat s Kremlem vytvořenou krizí v Evropě

31. 12. 2021

čas čtení 6 minut

Krátce poté, co prezidenti Biden a Putin dokončili čtvrteční večerní telefonát na žádost ruské strany, skupina 24 amerických expertů a bývalých vysokých úředníků vydala prohlášení, v němž vyzývá k rozhodné akci tváří v tvář hrozbě Kremlu, že eskaluje válku na Ukrajině.

Od virtuálního summitu prezidenta Bidena s prezidentem Putinem 7. prosince Rusko navýšilo přítomnost svých vojáků na ukrajinských hranicích nebo v jejich blízkosti. Poté co Kreml vytvořil tuto krizi, požadoval bezpečnostní záruky pro Rusko, které Spojené státy a jejich spojenci nemohou poskytnout. Přednesl provokativní prohlášení na nejvyšší úrovni, včetně neskutečných tvrzení, že soukromí vojenští kontraktoři z USA mají v úmyslu spustit útok chemickými zbraněmi na východní Ukrajině. Moskva nesprávně tvrdí, že rozšíření NATO vytvořilo vojenskou hrozbu vůči Rusku; aliance se plně držela svých závazků podle zákládajícího aktu skupiny NATO-Rusko, aby se vyvarovala rozmístění jaderných zbraní nebo trvalého rozmístění významnějších bojových sil na území nových členských států, navzdory faktu, že Rusko porušilo mnoho svých závazků vyplývajících ze zakládacího aktu, stejně jako Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu, Pařížské charty a Budapešťského memoranda.

Stručně řečeno, zdá se že si Moskva připravuje půdu pro zahájení rozsáhlého konvenčního útoku na Ukrajinu, ačkoliv Spojené státy a NATO prokázaly ochotu sednout si ke stolu a diskutovat o obavách Kremlu.

Jsme přesvědčeni, že by Spojené státy měly v nejužších konzultacích se spojenci v NATO a s Ukrajinou podniknout okamžité kroky k ovlivnění kremelských kalkulací zisků a ztrát, než se ruské vedení rozhodne pro další vojenskou eskalaci. To znamená zvednout náklady, pokud ruské ozbrojené síly zahájí nový útok na Ukrajinu, v návaznosti na excelentní sadu opatření, která Bidenova administrativa již předložila: Zavést bolestivé sankce proti Moskvě, odeslat na Ukrajinu významné vojenské dodávky a posílit rozestavení sil NATO na východním křídle.

Administrativa by měla pokračovat v dobré spolupráci s Evropskou unií a dalšími partnery, aby zajistila shodu ohledně prvků odpovědi na ruský útok proti Ukrajině, bez ohledu na rozsah nebo formu ruské eskalace. Taková reakce by zahrnovala balík rozsáhlých a bolestivých sankcí, které by byly uvaleny okamžitě, pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu. Ideálně by návrh těchto sankcí měl být sdělen Moskvě nyní, aby Kreml jasně chápal rozsah ekonomických škod, jimž bude čelit. Zejména by měl Washington konzultovat s Berlínem a zajistit si souhlas s tím, že v případě ruského útoku zabrání zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, přičemž dá jasně najevo, že jinak administrativa znova nezruší sankce vůči tomuto plynovodu.

Nejdůležitější věc, kterou teď Západ může udělat, je posílit odstrašující sílu ukrajinských ozbrojených sil poskytnutím vojenské pomoci a vybavení na urychleném základě. Pro Kreml velká invaze na Ukrajinu funguje pouze tehdy, pokud ruské síly budou schopny obsadit a udržet ukrajinské území bez toho, aby utrpěly významné a vytrvalé ztráty. Západní země by měly jednat nyní, aby vybavily ukrajinské ozbrojené síly a územní obranu dodatečnými schopnostmi, které způsobí takové náklady.

Západní vojenští představitelé by měli urgentně konzultovat své ukrajinské protějšky ohledně toho, jakou pomoc a vybavení ukrajinské ozbrojené síly potřebují a mohou nejrychleji integrovat do svých operací, aby posílily svou obranu. Taková pomoc by mohla zahrnovat dodatečné protitankové střely Javelin a protibaterijní radarové systémy Q36, stejně jako střely Stinger a další protiletadlové rakety. Bidenova administrativa by také měla vyzvat spojence v NATO, aby udělaly více pro posílení ukrajinských obranných schopností a daly jasně najevo, že celá aliance NATO stojí proti ruské agresi.

Jsme přesvědčeni, že by NATO mělo jednat nyní, začít posilovat vojenskou přítomnost na východním křídle a komunikovat Moskvě, že ruská eskalace přinese významný počet amerických a spojeneckých vojáků a jejich trvalou přítomnost do baltských států a oblasti Černého moře. NATO by také mělo signalizovat Moskvě, že jakékoliv dodatečné rozmístění bude přehodnoceno, pokud nebo když současná krize opadne.

Západ by měl také rozšířit svou politickou protiofenzívu, aby znova převzal iniciativu od Moskvy, která se snaží použít hrozbu silou k zastrašování Ukrajiny, Evropy a Spojených států, aby souhlasily s jejími požadavky, z nichž mnohé jsou naprosto neopodstatněné a nepřijatelné. Bidenova administrativa by měla usilovat o prohlášení skupiny G7 na úrovni hlav států odsuzující vyhrožování Moskvy širší válkou proti Ukrajině a spolupracovat se spojenci a partnery při využití dalších fór, včetně Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a možná Organizace spojených národů, ke zdůraznění nepřijatelnosti ruské vojenské akce a přinucujících hrozeb.

Bidenova administrativa by měla konzultovat s NATO, Evropskou unií, Ukrajinou a klíčovými spojenci jako Polsko ohledně rozsáhlých příprav na humanitární krizi, kterou by velká ruská invaze vytvořila.

Konečně Spojené státy a jejich spojenci by měli dál dávat jasně najevo připravenost k dialogu s Ruskem, k zahrnutí obav NATO a dalších stran ohledně ruských ozbrojených sil a dalších agresívních aktivit. Indikovaly, že některé prvky Ruskem navržené americko-ruské smlouvy a smlouvy NATO-Rusko mohou představovat základnu pro diskusi a možná jednání. Spojené státy a NATO by měly dát Kremlu jasně najevo, že musí deeskalovat ohrožující vojenskou situaci kolem Ukrajiny, než dojde k nějakým významnějším jednáním a jakákoliv jednání musejí zahrnovat všechny strany, jejichž bezpečnostní zájmy budou jimi ovlivněny. Tato témata jednoduše nelze řešit dvoustrannými americko-ruskými kanály. Navíc jakákoliv jednání by měla být konzistentní s principy odsouhlasenými všemi členy NATO, Ruskem a Ukrajinou, jako je tomu u Helsinského závěrečného aktu a Pařížské charty.

Podepsáni: Stephen Blank, Philip Breedlove, Ian Brzezinski, Debra Cagan, Wesley K. Clark, Larry Diamond, Paula Dobriansky, Evelyn Farkas, Daniel Fried, Francis Fukuyama, Melinda Haring, John E. Herbst, Ben Hodges, Donald N. Jensen, Andrea Kendall-Taylor, John Kornblum, Michael McFaul, Steven Pifer, Herman Pirchner, Jr., John Sipher, Strobe Talbott, William Taylor, Alexander Vershbow, Kurt Volker

Zdroj v angličtině: ZDE

