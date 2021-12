Rusko: Likvidace Memorialu je vyvrcholením strašlivého roku

29. 12. 2021

čas čtení 4 minuty

Analýza: Zdá se, že krátká doba, kdy Rusko tolerovalo nezávislé hodnocení své minulosti, se uzavřela



Pozn. red. Kritiku neustále se zhoršující situace v autoritářských zemích světa, jako je Rusko, Čína či Myanmar, zde nepublikujeme proto, abychom tím jaksi "vyvyšovali Západ" - ale jako výraz smutku a znepokojení, že ve stále větším množství zemí tohoto světa se znovu nedá slušně a svobodně žít.



V roce, který je pro lidská práva v Rusku strašlivý a který začal uvězněním opozičního vůdce Alexeje Navalného, vyniká zlikvidováni organizace Memorial International svou bezohledností, napsal moskevský zpravodaj deníku Guardian Andrew Roth. V roce, který je pro lidská práva v Rusku strašlivý a který začal uvězněním opozičního vůdce Alexeje Navalného, vyniká zlikvidováni organizace Memorial International svou bezohledností,

Organizace, kterou koncem 80. let založil Andrej Sacharov a další disidenti ze sovětské éry, využila nových svobod, které jí poskytl Michail Gorbačov, a odhalila drsnou pravdu o osudech milionů obětí stalinských represí.



Byl to dojemný symbol nové otevřenosti Ruska, ale pro mnohé měl význam jiný než abstraktní: Rusové po desetiletích utajování a oficiální zbabělosti objevili tragické osudy svých rodičů, prarodičů a praprarodičů.



Likvidace Memorialu je také silným symbolem - symbolem demontáže ruské občanské společnosti rychlostí blesku. Vedení Memorialu doufalo, že podpora veřejnosti, včetně prominentních Rusů, jako je Gorbačov, zadrží ruku Kremlu. Nebo že zrušení organizace, která se věnuje odhalování sovětských zvěrstev, by bylo příliš velkým krokem i pro Vladimira Putina.



V úterý, téměř přesně třicet let po rozpadu Sovětského svazu, však soudce ukázal opak.



"Když se Rusko rozhodlo jít demokratickou, legální cestou vpřed, ani v nejčernějších snech jsem si nedokázal představit, že se vše nakonec začne ubírat opačným směrem," řekl minulý měsíc Nikita Petrov, historik a badatel, který pomáhal Memorial založit. "Asi jsem byl tehdy naivní."



Není těžké pochopit, jak Putin, zmítaný historickými konflikty ohledně Krymu, rozšiřování NATO a rozpadu Sovětského svazu, druhé světové války a dalších, vnímá zkoumání sovětské historie jako hrozbu pro bezpečnost státu. Mnohem více ho zajímají domnělé historické křivdy spáchané na Rusku než nepříjemné pravdy, které Memorial odhalil během tří desetiletí své práce v ruských archivech.



"Naše země potřebuje poctivé a svědomité poznání sovětské minulosti, to je klíč k její budoucnosti," napsala organizace Memorial v prohlášení po své likvidaci.



Místo Memorialu, který výmluvně a agresivně hovořil o masových zvěrstvech, vytváří dnes ruský stát manýristicky opatrnější prezentaci zavraždění milionů lidí. Ruský stát odsuzuje jejich smrt více než jejich vraždy. Identifikuje oběti, ale ne jejich vrahy.



Ruská vláda by ráda prezentovala likvidaci Memorialu jako prosté, byrokratické rozšíření svých zákonů o "zahraničních agentech". V úterý však prokurátor u soudu jasně vyjádřil politický motiv, když v plamenném projevu řekl, že Memorial "lživě líčí SSSR jako teroristický stát".



"Proč bychom se my, potomci vítězů, měli dívat na ospravedlňování zrádců své vlasti a nacistických pohůnků?" ptal se prokurátor. Právník Memorialu řekl, že mu to připomnělo monstrprocesy z třicátých let.



Vedení Memorialu uvedlo, že je zbytečné snažit se pochopit, která z červených čar vlády byla překročena, když se Putinův Kreml rozhodl Memorial zlikvidovat. Někteří se domnívají, že to souvisí s jeho archivní a historickou prací o sovětském teroru, jiní s jeho podporou politických vězňů, jako je Navalnyj.



Pravdou však je, že Memorial pokračoval v tom, co dělal od prvního dne, zatímco je to Rusko, které se opět změnilo a možná nyní ukončilo krátké období, kdy tolerovalo nezávislé studium své minulosti.



"Vypovídá to o strachu ruské vlády, že už není ochotna tolerovat poctivé hodnocení jejího jednání, jaké Memorial poskytuje," řekl Kenneth Roth, šéf organizace Human Rights Watch. "Pokud je toto zrcadlo příliš hrozné na to, aby se do něj člověk podíval, reakcí musí být změna chování, nikoliv rozbití zrcadla."



Podrobnosti v angličtině ZDE

Další podrobnosti v ruštině ZDE

0