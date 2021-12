USA a Rusko budou jednat o Ukrajině

28. 12. 2021

čas čtení 2 minuty



Bylo dosaženo dohody o rozhovorech, které se uskuteční 10. ledna a po nichž budou pravděpodobně následovat rozhovory s NATO





Mluvčí Bidenovy administrativy uvedl, že představitelé USA a Ruska se 10. ledna zúčastní bezpečnostních rozhovorů v souvislosti s rostoucím napětím ohledně Ukrajiny.



Ruské ministerstvo zahraničí v úterý potvrdilo, že Moskva plánuje 10. ledna jednat s Washingtonem o svých bezpečnostních požadavcích, uvedla státní tisková agentura RIA.



Citovala také náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova, podle něhož byla reakce USA na toto téma zatím "abstraktní" a že je zásadní, aby se jednání NATO zúčastnili vojenští představitelé.



Moskva, která znervóznila Západ posilováním vojenských jednotek v blízkosti Ukrajiny, předložila seznam bezpečnostních návrhů, o nichž chce jednat. Chce od Západu příslib, že se NATO vzdá jakýchkoli vojenských aktivit ve východní Evropě a na Ukrajině.



V pondělí to uvedl mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu, který si nepřál být jmenován: "Až zasedneme k rozhovoru, Rusko může předložit své obavy a my také předložíme své obavy z ruských aktivit. Budou oblasti, v nichž můžeme dosáhnout pokroku, a oblasti, v nichž se neshodneme. To je diplomacie."



Žádné rozhodnutí o Ukrajině nebude přijato bez Ukrajiny, uvedl mluvčí.



Americký prezident Joe Biden v pondělí podepsal rozsáhlý zákon o výdajích, který mimo jiné poskytne 300 milionů dolarů na podporu ukrajinských ozbrojených sil a další miliardy na evropskou obranu v širokém rozsahu.



Americká administrativa, která se domnívá, že ruský prezident Vladimir Putin zvažuje invazi na území bývalého sovětského souseda Ukrajiny, slíbila v případě takového vpádu rychlé a brutální sankce. Rusko takové záměry popírá.



Ruští představitelé již dříve potvrdili, že se hodlají zúčastnit lednových bezpečnostních rozhovorů s USA a že zvažují, že se připojí k rozhovorům NATO 12. ledna.



Jednání následující den bude hostit Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.



Podrobnosti v angličtině ZDE

