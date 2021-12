Bývalý britský premiér Gordon Brown: To, že Západ neproočkoval chudé země, je naprosto obscénni. A nebezpečné

24. 12. 2021

čas čtení 8 minut

Rozhovor vysílaný ve čtvrtek v Channel 4 News, v angličtině



Bývalý britský premiér Gordon Brown: No, je to jedno z největších selhání veřejné politiky naší doby a Johne, vy jste během své kariéry pokrýval tolik událostí po celém světě a byl jste na těch nejhroznějších místech, ale když si pomyslíte, že máme vakcínu, na Západě je jí vlastně nadbytek, v současné době ji skladujeme, a přesto je jí v nejchudších zemích nedostatek, a to tak velký, že v zemích s nízkými příjmy jsou očkována pouze 3 %, v Africe pouze 7 až 8 %, a já jsem se dnes díval na čísla. V Burundi to není ani 0,2 %, ale jeden z 500. Mali, Somálsko, méně než 1 %, a přesto jsme slíbili, že do konce roku proočkujeme 40 % ve všech těchto zemích. To je morálně odsouzeníhodné, je to skvrna na svědomí nás všech, když máte vakcínu a máte známky toho, že máte brilantní technologii, nedat ji do služeb lidí, jejichž životy můžete zachránit, je něco, co navždy bude skvrnou na tom, co děláme na Západě.

Moderátor Jon Snow: No a co to vysvětluje? Jak se to mohlo stát tak daleko v našem vývoji, jak jsme to dokázali přehlédnout:



Gordon Brown: Víte, letos v létě nějakou dobu posílala Afrika do Evropy vakcíny a Evropa trvala na tom, aby se vakcíny potřebné v Africe, které tam byly vyrobeny, přesunuly do Evropy. A to je to, co je tak nespravedlivé, co se stalo, protože lidé se stáhli do sebe, protože politici měli pocit, že jediný způsob, jak mohou reagovat, je velmi úzký pohled na vlastní zájmy, a neuvědomili si, že nemoc se bude šířit v Africe nebo v Asii, bude mutovat, budou existovat varianty a ty se nám vrátí, aby nás tady děsily. Nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni, a všichni žijí ve strachu, dokud nikdo nežije ve strachu. A je to takhle krátkozraké. Máte to, co je národní zájem, který nás přivedl do této pozice, a stejně tak to zároveň byla neschopnost koordinovat spolupráci, aby se země spojily. Protože v jedné zemi jsou zásoby, které by se mohly snadno přenést do jiné země, kdybychom lépe koordinovali své aktivity, a já jsem se snažil a budu se snažit, aby se tak stalo. Nyní je tu problém s financemi, protože když vstupujeme do roku 2022, chybí nám 23 miliard na vakcíny a testovací zařízení. Na kapacitu v zemích chybí 24 miliard. Na pandemickou připravenost chybí 10 miliard a v příštích několika měsících bude muset být vyvinuto velké úsilí o sdílení této zátěže. Nemůžeme skoncovat s virem, dokud neskoncujeme s nedostatečným financováním.



Jon Snow: Ale nejznepokojivější je, že jak technologie a vynálezy postupují kupředu tím nejfantastičtějším tempem, máme přece vakcínu, což byla geniální věc na prvním místě. Svět jde téměř pozpátku v tom, že si neuvědomuje, že vakcínu potřebuje celý svět, celý svět, nejen moje země.



Gordon Brown: Ale víte, v roce 2009 jsem se musel vypořádat s globální finanční krizí a pracovat na ní a lidé říkali, že se všechno točí kolem ekonomiky, a já jsem řekl, ne ne. Pravdou roku 2009 je, že globální problémy potřebují globální reakce. Globální řešení a myslím, že od roku 2010 jsme se dostali do doby, kterou můžete nazvat érou nacionalismu, protože máme protekcionismus, máme pohraniční kontroly s imigračními kontrolami. Měli jsme všechnu tu rétoriku proti přistěhovalcům a pak, když jsme měli u moci prezidenta Trumpa, měli jsme země jako America first a China first, India first. Znovu se vracíme do sil. Navzdory tomu, že se prezident Biden snažíco nejvíce prosazovat multilaterální přístup, nikdy jsme neměli svět, který by se spojil, aby financoval WHO. Poprvé za 40 až 50 let nemáme dohodu o světovém obchodu.



A samozřejmě MMF, Světová banka nejsou tak efektivní, jak by měly být, protože neexistuje mezinárodní vedení, které by je tlačilo kupředu. Takže dokud tyto mezinárodní instituce nezreformujeme a nebudou fungovat lépe než teď, myslím, že zjistíte, že nedosáhneme potřebného pokroku, dokud vedoucí představitelé neuznají, že musí zaujmout osvícenější stanovisko, než je náš národní zájem.



Jon Snow: Ale vzpomínám si na vaše vlastní projevy, zejména v období, kdy jste byl ve vysokém úřadě, na tento konkrétní citát: "Oblouk morálního vesmíru, je dlouhý, ale ohýbá se směrem ke spravedlnosti". Věříte tomu stále?



Gordon Brown: Ano, a to je Martin Luther King, protože si myslím, že ze své zkušenosti vidíte, že mladí lidé odmítají přijmout status quo. Sociální hnutí, jako je hnutí MeToo nebo hnutí za změnu klimatu, vyjadřují svou touhu po zcela zásadní změně světa. Nejsou ochotni přijmout to, co lídři říkají, že to musí být status quo, a proto se proti tomu bouří. A já vidím možnost změny, pokud bychom se dokázali spojit. Dobrou vůli, která existuje právě na celém světě, aby se podnikly zásadní kroky. To je nezbytné.



Podpora, kterou jsme viděli v našich komunitách pro lidi v důsledku toho, co se jim stalo během covidu, znamená, že lidé chtějí spolupracovat, lidé nesnášejí izolaci, lidé se chtějí cítit součástí komunity. Myslím, že to je moje naděje do budoucna, a doufám, ževás vaše roky novinářské práce, Johne, určitě naučily, že když se dobří lidé spojí, můžete skutečně udělat obrovskou změnu a svět se může změnit. A proto Martin Luther King řekl: Oblouk morálního vesmíru se ohýbá směrem ke spravedlnosti. To je myslím stále to, kde bychom měli chtít být, když začínáme nový rok 2022.





Jon Snow: Navzdory všemu jste, Gordone Browne, stále optimistou.



Gordon Brown: Myslím, že jsem pravděpodobně optimističtější než před několika lety, protože mám mladé dospívající syny a vidím jejich pozitivní pohled na budoucnost a na to, jak se věci mohou změnit, a viděl jsem účinek, jak jste jistě viděl, účinek hnutí Black Lives Matter. To změnilo náš pohled. Zajímá to miliony lidí. A samozřejmě hnutí MeToo udělalo obrovskou změnu v tom, jak lidé nyní věci vidí. Vy sám jste strávil svou kariéru tím, že jste říkal pravdu moci a říkal jste pravdu, i když vás ta moc neposlouchala. A myslím, že taková je dnes nálada mnoha lidí na celém světě. Že chtějí, aby se věci změnily, a že jsou připraveni podniknout kroky, aby se tak stalo. Takže jsem optimistický, co se týče budoucnosti, ale také proto, že věřím, že většina problémů se díky našemu vědeckému géniu, díky technologickému pokroku, zdá být nyní řešitelná.



Asi před dvěma lety si nikdo nemyslel, že bychom mohli vyřešit tento virus. Neměli jsme testování, neměli jsme vakcíny, neměli jsme vybavení, nyní víme, že problém můžeme vyřešit. Rozdíl je v tom, že nyní můžeme vyrábět dostatek vakcín po 1,5 miliardách měsíčně, 20 miliard do června příštího roku a poté očkovat celý svět dvakrát nebo třikrát. Jen jejich distribuce je špatná.

