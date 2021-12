Putin ve čtvrtek: "Stále nám říkají: válka, válka, válka"

23. 12. 2021

čas čtení 2 minuty





Putin obvinil Západ, že "přichází se svými raketami k našim dveřím"





Ruský prezident se při svém vystoupení na televizní tiskové konferenci nesnažil snížit napětí ohledně Ukrajiny a prohlásil, že by byl připraven zahájit intervenci, pokud by měl pocit, že Ukrajina nebo její západní spojenci připravují útok na ruskou pátou kolonu v té zemi.



"Stále nám říkají: válka, válka, válka," řekl Putin ve čtvrtek. "Vzniká dojem, že se možná připravují na třetí vojenskou operaci [na Ukrajině] a dávají nám varování: nezasahujte, nechraňte tyto lidi, ale pokud zasáhnete a budete je chránit, budou nové sankce. Možná bychom se na to měli připravit." Ruský prezident se při svém vystoupení na televizní tiskové konferenci nesnažil snížit napětí ohledně Ukrajiny a prohlásil, že by byl připraven zahájit intervenci, pokud by měl pocit, že Ukrajina nebo její západní spojenci připravují útok na ruskou pátou kolonu v té zemi."Stále nám říkají: válka, válka, válka," řekl Putin ve čtvrtek. "Vzniká dojem, že se možná připravují na třetí vojenskou operaci [na Ukrajině] a dávají nám varování: nezasahujte, nechraňte tyto lidi, ale pokud zasáhnete a budete je chránit, budou nové sankce. Možná bychom se na to měli připravit."





Analytici uvedli, že Rusko možná hledá casus belli, příčinu k agresi, protože umísťuje více než 100 000 vojáků spolu s tanky a dělostřelectvem na dostřel od ukrajinských hranic. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu tento týden obvinil americké žoldáky z přepravy chemických zbraní na frontové linie konfliktní zóny, ačkoli pro toto tvrzení neposkytl žádné důkazy.



Existuje jen málo známek toho, že by ukrajinská armáda připravovala ofenzívu v Donbasu, kde frontové linie zůstávají statické již sedm let. Od začátku bojů v roce 2014 zde zahynulo více než 14 000 lidí.



Putin prohlásil, že nechce válku s Ukrajinou, ale že bude v nadcházejících rozhovorech s USA usilovat o nové bezpečnostní záruky ze strany Západu, a zopakoval svůj kontroverzní požadavek, aby východní členské země NATO stáhly vojáky a vojenská zařízení, která tam byla rozmístěna po vstupu těchto zemí do aliance v roce 1997.



"Dali jsme jasně najevo, že posun NATO na východ je nepřijatelný," řekl. "Spojené státy stojí s raketami na našem prahu. Je to přehnaný požadavek, abychom u nás neinstalovali úderné systémy? Jak by Američané reagovali, kdyby byly rakety umístěny na hranicích s Kanadou nebo Mexikem?" dodal.



Znovu vyjádřil hněv nad rozšiřováním NATO od pádu Sovětského svazu v roce 1991, což je téma, které je ústředním bodem jeho rostoucího antagonismu vůči Západu.



"Někdy se zdá, že žijeme v různých světech," řekl. "Říkali, že se nebudou rozšiřovat, ale rozšiřují se."



Putin uvedl, že rozhovory s USA by měly začít příští rok v Ženevě, a dodal, že "míč je nyní na jejich straně".



Dodal: "Američtí partneři nám říkají, že jsou připraveni zahájit tuto diskusi, tyto rozhovory v Ženevě na samém počátku příštího roku. Byli jmenováni zástupci obou stran. Doufám, že se situace bude vyvíjet právě podle tohoto scénáře."



Podrobnosti v angličtině ZDE

0