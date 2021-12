Všichni gayové, co znám

27. 12. 2021 / Petr Chadraba

Šikovný návrh Václava Lásky nepodpořila většina senátorů ODS, TOP 09, KDU-ČSL a - pro mě překvapivě - ani STAN. Nikterak tak neulehčili rodičům, kteří si u nás nadále nemohou ani vyzvednout dítě ze školky. Vánoce s rodinou. Děvčata rozbalují poslední panenky a dětské nákupní košíky se surovinami na dort, kluci shánějí baterie do traktorů a řeší, zda je růžové tričko dost klučičí. Tady by se líbilo senátorům, kteří v prosinci smetli se stolu návrh novely, jež by bývala pomohla stejnopohlavním párům s dítětem osvojeným v zahraničí být právoplatnými rodiči i na našem území.Šikovný návrh Václava Lásky nepodpořila většina senátorů ODS, TOP 09, KDU-ČSL a - pro mě překvapivě - ani STAN. Nikterak tak neulehčili rodičům, kteří si u nás nadále nemohou ani vyzvednout dítě ze školky.

Naděje na rovné podmínky zamítnutím návrhu padla i pro Čecha či Češku, kteří si v zahraničí osvojí dítě partnera či partnerky cizí národnosti, a pro nesezdané heterosexuální páry, které si adopcí založily rodinu v zahraničí. Podle sdružení Jsme fér adoptivní rodiče ztrácí veškerá rodičovská práva okamžikem překročení hranic, i kdyby jen při cestě na dovolenou.



Možnost osvojit si dítě legální cestou je přitom pro stejnopohlavní páry zakotvena v právních systémech 18 evropských zemí, mimo jiné v Rakousku, Dánsku, Švédsku, Portugalsku či na Maltě. Jako jediný důvod zamítnutí návrhu novely českým senátem se nabízí domnělé ohrožení instituce manželství tím, že by novela posunula agendu o krok blíž k manželství pro všechny.



Tmářskou náladu z výsledku hlasování prosvětluje aktivita Senátorského klubu SEN 21 a Piráti, kde kromě jednoho nepřítomného zvedli ruku pro vládou deklarovanou ochotu nezavírat ”oči před problémy, které lidé v naší zemi mají” všichni.



V červenci 2022 se Česko ujme svého druhého předsednictví v Radě Evropské unie. V rámci povinně nastavených mantinelů si budeme moci vybrat, s jakými tématy budeme chtít během půlroku pohnout. Podle všeho se v oblasti sociálních věcí a spravedlnosti nezaměříme ani okrajově na zlepšení podmínek pro menšiny a netradiční rodiny, nýbrž na na trh práce, minimální mzdy a snižování mzdových rozdílů mezi ženami a muži. Jinými slovy tradiční - ač potřebná - společenská témata.



Už podruhé od parlamentních voleb volám po výraznějším zapojení Pirátů do sociálněprávních otázek, které u nás nekřesťansky dlouho leží mimo mainstream.



Dosavadní jednání české vlády mi připomíná nedávnou diskusi s kolegou jménem R. Ten tvrdí, že gayové necítí potřebu něco legislativně měnit. ”Cítí,” říkám mu, ”já bych například chtěl mít možnost se s partnerem oženit.” ”Věř mi, jsou spokojení,” odvětil kolega, ”znám jich spoustu a říkají to všichni.”





Autor je komentátor, sociální demokrat s působností v oblasti inkluze, žije ve Švédsku.

