Poznámka:

Každý stát na světě má nárok zvolit si spojence. Pokud si vybere Rusko

27. 12. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 1 minuta

Co je dovoleno juntě v Mali, není dovoleno demokraticky zvolené ukrajinské vládě. Nebo jde vlastně jen o optický klam?

Ruští žoldnéři jsou na pozvání pučistů oficiálně v Mali, navzdory svému rejstříku porušování práv civilistů v Africe a navzdory sankcím EU. Moskva se hájí před kritikou USA, Francie a EU tvrzením, že každý stát má právo vybrat si své spojence.



To dává smysl. Maliská junta, která svrhla legální vládu, má právo pozvat do země ruské žoldnéře a nikoho z poddaných se na nic neptat. Zato když 70 % Ukrajinců chce, aby jejich země vstoupila do NATO, mělo by se dokonce mezinárodně smluvně zakázat, aby se o takové možnosti byť jen předběžně jednalo. Ba ani se jednat nemusí, stačí když má Moskva "pocit", že "NATO už je na Ukrajině" - oheň je na střeše a tanky v pohraničí.

Je to však jen optický klam, pokud snad máte pocit, že Kreml přiznává juntě v Mali nebo syrskému diktátorovi práva, jaká upírá demokraticky zvolené vládě v Kyjevě.

Ve skutečnosti jsou zahraničněpolitické zásady Moskvy průzračné jako horská studánka a není na nich absolutně nic nejasného.

Každá země na světě si smí svobodně vybrat své spojence - za předpokladu ovšem, že si přitom zvolí Rusko.

0