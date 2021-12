Výpadek nabídky v roce 2021: Rok čekání následovaný rokem úzkosti

27. 12. 2021

čas čtení 2 minuty

Pokud byl rok 2021 rokem, kdy všechno na světě došlo, v příštím roce se to sotva výrazně zlepší.

Sedněte si a relaxujte na gauči a dál pracujte na svém umění čekat, píše Ashutosh Pandey.

S tímto rokem byly po naprostém ekonomickém krveprolití vyvolaném pandemií a lockdownem v roce 2020 spojovány mnohé naděje. Očekávalo se, že globální ekonomika bude s příchodem účinných vakcín a s následným zrušením omezení vzkvétat.

Globální růst se vrátil, ale brzy ztratil páru. Náhlá poptávka doprovázená chaosem v dopravím průmyslu vyhodila globální dodavatelské řetězce z vyjetých kolejí a oživení se zaseklo.

Lidé sedící doma na nucených úsporách, kteří nemohou cestovat, jít se někam najíst nebo do kina, se vrhli na nákupy, čímž recesí potlučené podniky překvapili. bezprecedentní nárůst poptávky se časově shodoval s novými lockdowny v některých z největších čínských přístavů a exportních uzlech Jihovýchodní Asie, což ještě vystupňovalo nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po zboží.

To znamená, že se lidé a firmy po celém světě musejí smířit s nedostatkem takřka všeho, od kol až po auta, od hraček po smartphony, od železobetonu po počítačové čipy. Čekací lhůty se bolestně protáhly.

Problémy leží ve fyzické kapacitě přístavů, omezení letů, nedostatku dopravních kontejnerů.

Samotný nedostatek kontejnerů zvedl ceny zboží pro spotřebitele o 1,5 % bodu, přičemž u menších ekonomik spoléhajících na obchod je nárůst ještě vyšší.

K nejhůře zasaženým patří automobilový průmysl trpící nedostatkem automobilových čipů. Rostoucí poptávka po elektronickém zboží vedla výrobce polovodičů k převedení kapacity od automobilového průmyslu, takže výrobci autodílů jako Bosch a Continental mají problém s dodávkami pro své odběratele.

Výroba vozidel v eurozóně klesla o více jak čtvrtinu, včetně 30 % poklesu v Německu za prvních devět měsíců roku ve srovnání s rokem 2019. Snížená dostupnost nových aut a malé zásoby také poškodily globální prodeje, které mezi dubnem a zářím poklesly o 20 %.

I když nedostatek čipů by měl v příštím roce polevit, krize dodavatelských řetězců se ukázala vytrvalejší, než si většina expertů myslela. Není pravděpodobné, že by růstová hrdla v blízké době zmizela, s ohledem na to, že rozšíření námořních dopravních kapacit vyžaduje čas.

Takové jsou tedy vyhlídky, pokud si ovšem mutující koronavirus neumíní něco jiného.

