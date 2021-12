Rusko tvrdí, že zahájí rozhovory s USA a NATO

23. 12. 2021

Rusko tvrdí, že se dohodlo na zahájení rozhovorů s USA na začátku příštího roku, aby projednalo požadavky Moskvy na "bezpečnostní záruky" v Evropě, včetně zákazu vstupu Ukrajiny do vojenské aliance NATO.Pokud by se tyto rozhovory potvrdily, zahájily by sporné úsilí o odvrácení ruské ofenzívy na Ukrajině v zimě, neboť Kyjev a vlády východoevropských zemí požadují, aby nebyly vynechány z žádné dohody s Moskvou, která se týká i jejich zájmů.