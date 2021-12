„Tisíce lidí dostanou k Vánocům studenou sprchu“

23. 12. 2021

Tisková zpráva Aktivistky se sprchovaly před MPO studenou vodou, požadují řešení energetické chudoby

Ve středu 22. prosince ráno, v mrazivých - 5 °C, se několik lidí z hnutí Limity jsme my venku před Ministerstvem průmyslu a obchodu osprchovalo studenou vodou. Chtěly tak upozornit na fakt, že do energetické chudoby (stavu, kdy nepřiměřeně velkou část svých nákladů vynaloží na energii a vytápění) se v Česku propadá čím dál tím více domácností. Požadují, aby nová vláda lidi před stoupajícími cenami energií ochránila. Důležité je podle zúčastněných řešit nejen následky, ale i příčiny: ukončit závislost na uhlí a plynu a postavit energetiku zejména na obnovitelných zdrojích, aby byla čistá a spravovaná demokraticky v rámci obcí a komunit. Svým happeningem chtěly zároveň vyjádřit solidaritu se všemi, které energetická krize zasahuje.



Energetická chudoba hrozí až pětině českých domácností. V jiných státech, například ve Španělsku, Řecku nebo Belgii, vlády už přijímají opatření, aby své obyvatelstvo před pádem do energetické chudoby ochránily. Na Slovensku jsou například domácnosti chráněny regulovanými cenami, nemůže se proto stát, že je dodavatel energie překvapí obrovským účtem, jako to letos v Česku zažily tisíce lidí. Česká vláda však dosud nepřijala žádná systémová opatření, a to i přes to, že ekologické hnutí už několik měsíců předem na hrozící růst cen energií upozorňovalo.

Za stoupající ceny energií, kvůli kterým v posledních měsících krachují dodavatelé, může v první řadě skokově vzrůstající cena fosilního plynu. Vláda přesto namísto investic do obnovitelných zdrojů, které jsou historicky nejlevnější a tlačí celkovou cenu elektřiny dolů, prodlužuje závislost na fosilních palivech, které ceny energií zvyšují a jsou náchylnější k extrémním cenovým výkyvům.

„Studenou sprchu by potřebovali všichni politici, kteří ještě nepochopili, že s fosilními palivy je třeba se rozloučit. Stejně důležité je ale také to, aby kontrolu nad tím, čím budeme topit a svítit, neměli uhlobaroni, plynobaroni ani žádní jiní miliardáři. Samotné regulace jsou totiž málo, potřebujeme energetiku, která bude doopravdy demokratická a spravedlivá,“ řekla Anna Adamová, členka hnutí Limity jsme My.

