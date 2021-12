Zběsilé šílené dodávky

23. 12. 2021 / Beno Trávníček

čas čtení 2 minuty

V pondělí 20. prosince jsem se málem stal účastníkem kritické dopravní nehody. Na „jedničce“ - silnici za HavlBrodem – byla směrem ven z města klasická kolona s malými rozestupy, která se pohybovala 70–80 km/h. Já si před sebou rozestup raději malinko zvětšil, ale... najednou se ze levým zadkem objevila odkudsi přilétnuvší dodávka. Když řidič viděl, že předjet mne normálně nestihne, namáčkl se na mne silou. Ještě, že mám dobré reakce, brzdil jsem a najel hluboko do krajnice.

Když nás po vteřině v protisměru míjel troubící kamion, byla už ta šílená věc částečně vjetá přede mnou a kamion ji tak těsně minul pár čísel od jejího levého zrcátka. Možná jsem tu už nemusel být. Řidiči té plechovky jsem zachránil život nebo minimálně zdraví docela určitě. Bohužel jsem nestihl zabývat se jeho SPZ - jediné, co vídím doteď před sebou, je bílé auto a světla toho kamionu.

Kdyby se mi něco takového stalo poprvé, podruhé – minu to. Jenže ono je to v nějaké variaci každou chvíli. Nejnovější a další zbraň hromadného ničení na českých silnicích se tedy jmenuje DODÁVKOVÉ AUTO. Vůz lehce pod či nad 3,5 tuny. Tedy ten, na který vám stačí řidičák pro osobáky, u větších kousků ten o fous lepší. Určitě tu ale nejsou tak náročné požadavky jako třeba u řízení kamionu

Skoro kdokoli tedy může sednout do dodávkové „plechovky“ a rejdit třeba i po celé republice s vědomím, že čím dřív to objezdí, tím dřív bude mít vyděláno a bude doma v klidu. Ideální předpoklad pro výrobu dopravních nehod. Tihle zběsilí šílenci (nevím, zda řídil muž nebo žena... , a samozřemě to nejsou úplně všichni řidiči dodávek) jsou než kamiony nebezpečnější v tom, že se najednou odkudsi zjeví a vy se jen divíte. Kamion alespoň vidíte už z dálky.

Co se týká dopravní situace v Česku, je v téhle zemi opravdu něco pokaženo. Jinak bych přece alespoň občas musel zahlédnout dopravní policii, jak na nějakém šikovném místě odchytává a odstavuje tyhle zběsilce - v zájmu naší společné bezpečnosti.

0