Ruští občané jsou připravováni na jadernou válku

22. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

Rétorika Kremlem financované státní televize ještě zesiluje pocit naléhavosti kolem Putinova ultimáta NATO.

Moderátorka pořadu 60 minut státní ruské televize Olga Skabejevová v úterý prohlásila: "Úroveň úzkosti dosáhla maxima. Jsme dvacet dní vzdáleni od vypršení ultimáta a sázky se zvyšují, ačkoliv se zdá, že už nemůžou být vyšší," napsala Julia Davisová.

Den poté, co Moskva předložila návrh bezpečnostní smlouvy mezi Ruskem a USA, který obsahoval požadavek, aby se NATO stáhlo z východní a střední Evropy a upřelo členství Ukrajině a dalším postsovětským státům, náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov pohrozil, že Moskva zvýší sázky, pokud Západ nevezme její požadavky vážně. V pondělí řekl Interfaxu, že Rusko potřebuje odpovědi "naléhavě, protože situace je velice složitá".

Prokremelští propagandisté a experti státních médií vyplnili prázdná místa vlastními verzemi toho, jaký typ eskalace by měl být očekáván. V nedělním vydání pořadu Zprávy týdne moderátor Dmitrij Kiseljov vysvětloval: "Rusko... připravilo a předalo Američanům své psané návrhy ohledně strategické stability, nebo, prostěji, o prevenci jaderné války, protože, upřímně, už jsme v kritickém bodě... Je to prosté. USA a NATO se musejí stáhnout z našich hranic, jinak se obrazně řečeno přiřítíme k jejich hranicím a vytvoříme symetrická, nepřijatelná rizika... Pokud nám k hlavě přiložíte zbraň, odpovíme náležitě... Vcelku jde o to, že rozvoj nejen ukrajinského území [západním] blokem není jen ukrajinskou věcí. Je to úplné zničení globální rovnováhy, které pro Rusko představuje existenciální hrozbu. Jinými slovy, pro Rusko je to záležitost života a smrti... Prostě to nedovolíme, nehledě na naše oběti a nehledě na oběti těch, kdo nesou odpovědnost."

Putin o víkendu nařídil dvěma bombardérům schopným nést jaderné zbraně, aby vlétly do evropského prostoru, když hlídkovaly nad Běloruskem. Jen o týden dříve Rusko varovalo, že v Evropě znova rozmístí jaderné zbraně středního doletu - poprvé do té doby, co byly v roce 1987 zakázány smlouvou mezi Reaganem a Gorbačovem.

Propagandisté ruské státní televize zdůraznili, že Moskva nyní oslovuje Západ z pozice síly.

V pondělí v reakci na otázku, zda by Rusko rozmístilo jaderné zbraně v Bělorusku, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl novinářům: "Není tajemstvím, že rozmístění různých druhů zbraní poblíž našich hranic, které pro nás může být nebezpečné, zřetelně vyžaduje adekvátní kroky k vyvážení situace. Existují různé možnosti."

V posledních letech ruští zákonodárci navrhovali rozmístění ruských pokročilých zbraní na Kubě, ve Střední Americe a jinde na "americkém podbřišku". Tyto možnosti zřejmě zůstávají na ruském menu. V úterý moderátorka státní televize Olga Skabejevová prohlásila: "Zvažujeme rozmístění našich jaderných zbraní na Kubě nebo ve Venezuele."

Oprášení sovětských hokejových dresů na Euro Hockey Tour je naprosto koordinováno s Putinovým ultimátem Západu, když se snaží napravit studenou válku, kterou Sovětský svaz prohrál.

Zdroj v angličtině: ZDE

0