Mezitím v Absurdistánu 203:

Útoky proti svobodě tisku, provalující se skandály

22. 12. 2021 / Tomasz Oryński

Foto: Sofistikované stanoviště polské armády v zakázané oblasti u běloruské hranice

Další týden, další příležitost, kdy Poláci vyšli do ulic. Tentokrát protestovali proti takzvanému Lex TVN, proti novému zákonu navrženému stranou PiS, který má předstírat, že zajišťuje, že cizí mocnosti nemají žádný vliv na polská média. Nezní to jako špatný nápad, dokud to nezačnete studovat podrobněji. Zákon je úplně jasně namířen proti TVN, poslední (od té doby, kdy se Polsat trochu víc přitulil k vládě) velké televizní stanici otevřeně kritizující vládu, kterou vlastní nizozemská společnost ovládaná americkým mediálním holdingem, protože pokud zákon projde, bude muset TVN, aby získala koncesi na vysílání v Polsku, změnit majitele - což dává straně PiS naději, že ji bude moci koupit pomocí některé ze státních společností, nebo alespoň mít na jejího nového vlastníka vliv.



Jedná se o zjevný útok na svobodu médií a tato myšlenka není nová, takže pokud vás zajímalo, proč se strana PiS najednou rozhodla postupovat s takovou naléhavostí, pravděpodobně jste uhodli, že oni mají problémy a potřebují je něčím zakrýt. Je tu například onen problém s bývalým bodyguardem Beaty Szydło, který, jak si pravidelní čtenáři možná pamatují, byl účastníkem nehody v Osvětimi, kdy její kolona narazila do Fiatu Seicento řízeného mladíkem (poprvé jsme o tom psali ZDE ).





Vládní média a ministři okamžitě prohlásili, že vinu za nehodu nese tento mladík a že by měl být vlastně vděčný vládnímu řidiči, který zajel vlevo a zachránil mu život tím, že narazil s autem premiérky do stromu. Ukázalo se však, že případ není tak jednoznačný, a proběhlo dlouhé vměšování do vyšetřování až po zpochybňování věrohodnosti svědků a po ztrátu cédéčka se zásadními důkazy - to vše s cílem zpochybnit tvrzení řidiče seicenta, že kolona nepoužívala sirény, jak vyžaduje zákon, a předjížděla ho na křižovatce neoprávněně.





A nyní, před několika dny, oslovil tento bývalý bodyguard média a řekl, že musí ulehčit svému svědomí. V rozhovoru pro Gazetu Wyborczu pod svým jménem říká, že Beata Szydło obvykle nepoužívala sirény, protože chtěla, aby její každotýdenní cesty k ní domů byly nenápadné, aby se nemluvilo o tom, jak premiérka zneužívá svých výsad. Také v rozhovoru svědčil, že mu to sice explicite nenařídili, ale očekávalo se od něj, že bude vyšetřovatelům lhát, aby to na mladého řidiče hodili.

Tuto historku potvrzuje i bývalý novinář televize TVP, který z místa nehody dělal reportáž. Dostal od svých nadřízených důtku za to, že ve vysílání řekl, že svědci žádné sirény neslyšeli, a poté byl stažen z vysílání, když promluvil o dvojité plné čáře, která činí předjíždění v tomto místě nezákonným. Zmínil se také o tom, jak novinář, který ho nahradil, vytvořil počítačovou animaci ukazující, že je tam přerušovaná čára a že hlasitě znějí sirény, a pak informoval své diváky, že za nehodu může řidič předjížděného seicenta.Toto je problém zákona lexTVN: i když samozřejmě TVN není dokonalá ani nestranná, je to jediná televizní stanice, která se stále odvažuje kritizovat vládu a ukazovat její pochybení. Až zanikne, budou dominovat polskému mediálnímu trhu standardy státní propagandistické televize TVP. A pak bude pravděpodobně následovat likvidace těch několika zbývajících novin nebo portálů kritických k vládě - onet.pl už je ovládán německým kapitálem, a pokud jde onebo Oko.press, i pro ně se asi dá něco vykouzlit.A pokud jde o standardy TVP, ty jsou hrozné nejen tam, kde propaganda nahradila žurnalistiku. V dalším senzačním (no, alespoň pro někoho, kdo nezná ředitele TVP Kurského) materiálu informovala minulý týden Gazeta Wyborcza o tom , jak šéf TVP Jacek Kurski využívá své bodyguardy jako soukromé služebnictvo: dělají za něj běžné nákupy a perou jeho rodině prádlo, ale také uspokojují některé náhodné choutky, jako když dostali příkaz nakoupit sladkosti pro Kurského manželku, vozili jí sendviče nebo musí krmit Kurského kočky, když je jeho rodina mimo domov. Bodyguardi ale dostávají i důležitější úkoly, jako je špehování opozičních politiků nebo novinářů z listua. A to vše při tom, že jsou na výplatní pásce daňových poplatníků.požadovala od TVP nějaké odpovědi, ale místo toho dostala prohlášení od svých zdrojů, které se snažily odvolat souhlas s uveřejněním článku. Ve shodných textech oba zdroje napsaly, že "ty lži připravili ze zlosti a chtějí se pomstít svému bývalému šéfovi". Kurski zjevně jedná opravdu rychle a podařilo se mu své bývalé zaměstnance vydírat. Přestomateriál vydala.A vládní kontrola nad médii není jediným nástrojem propagandy. Byl zveřejněn návrh učebních osnov pro nově zavedený školní předmět - soudobé dějiny. Vypracovali je přátelé ministra Czarneka a studenti se podle nich budou muset učit o Prokletých vojácích (o malé skupině undergroundových aktivistů, kteří po květnu 1945 pokračovali v boji s komunistickým režimem, od hrdinů jako Witold Pilecki až po válečné zločince jako Romuald "Bury" Rajs, kteří se stali hlavním fetišem historické politiky strany PiS), o kardinálu Stanisławu Wyszyńském a papeži o Janu Pavlu II (jak jinak!). Mírová revoluce z roku 1989 bude ignorována a nejdůležitější událostí poválečných dějin Polska se stane letecká katastrofa ve Smoleńsku. Milosrdně končí osnovy v roce 2015, protože, řečeno slovy ministra Czarneka, "o úspěších PiS se nám těžko píše do učebnic. Necháme to na našich nástupcích". Ti o tom budou mít co psát, tím jsem si jist, i když jejich pohled na věc může být trochu jiný, než Czarnek doufá...Když zůstaneme u tématu školství, je tu nový návrh zákona, podle kterého mohou být ředitelé škol, kteří "nedostatečně pečují o nezletilé nebo na ně nedohlížejí", uvězněni až na 8 let, pokud jejich žáci byli zraněni nebo sexuálně zneužiti. Není jasné, k čemu by nám byl takový zákon, zvláště pak ten, který je napsán tak nejasně, když ředitelé škol jsou již nyní zodpovědní za bezpečnost svých žáků, a tak se všeobecně soudí, že jde o další způsob, jak zastrašit ty, kteří se pravděpodobně nebudou řídit pokyny ministra Czarnka.Aby toho nebylo málo, Energetický regulační úřad zveřejnil prognózu cen energií na příští rok. Podle ní se účty za elektřinu zvýší o 24 % a ti, kdo vytápějí své domy plynem, budou zřejmě platit dokonce o 54 % více. A pak přišla zpráva, že navzdory ujišťování ministra Macierewicze nás zrušení kontraktu na vojenské vrtulníky ZDE přijde ještě draho - Polsko bude muset zaplatit 80 milionů firmě Airbus, přestože "naše" vrtulníky Caracal nakonec koupily Maďarsko a Kuvajt. A mezitím, navzdory slibům, většina vrtulníků polské armády a námořnictva by mohla klidně sloužit jako muzeum sovětské techniky z dob studené války...Největším problémem armády je však situace na hranicích. Před časem se jeden z vojáků zastřelil - údajně omylem. Zemřel další voják a právě se zjistilo, že se udusil vlastními zvratky po alkoholovém dýchánku (v krvi mu bylo zjištěno 3,61 promile alkoholu, což by znamenalo, že buď svižně vypil tři čtvrtě litru čisté vodky, nebo že pil celé dny - což by mohl být ten případ, protože místní obyvatelé uváděli, že alkoholové dýchánky byly na vojenském stanovišti umístěném ve staré škole na denním pořádku).Ale pokud jde o PR katastrofu, dezerce dalšího vojáka bude pro vládu skutečným problémem. Ministr obrany Mariusz Błaszczak okamžitě informoval, že ten voják je zločinec (nedávno byl přistižen při řízení pod vlivem alkoholu) a stejně se chystal z armády odejít (na vlastní přání), a pak se dožadoval informace, kdo je za to zodpovědný (nevím, ministr zemědělství? Ministr sportu? Ministr průmyslu? Neumím si to představit, ale jsem si jistý, že ve vládě je někdo, kdo je zodpovědný za vojáky)!

Mezitím dezertér přeběhl do Běloruska a po počátečním tvrzení, že není spokojen s tím, jak polský stát zachází s migranty na hranicích, se aktivně zapojil do běloruského propagandistického úsilí a vyprávěl historky o tom, jak polští vojáci vraždí migranty tím, střílejí je v lese . Ačkoli zacházení polských vojáků s uprchlíky je skutečně otřesné a zločinné (více se dočtete ZDE ) a několik z nich již nalezeno mrtvých bylo , většinou zemřeli přirozenou smrtí (pokud bychom "přirozenou" smrtí v Evropě 21. století mohli nazvat to, že byli nuceni se týdny skrývat v mrazivých lesích bez jídla a vody). Dezertérova tvrzeníjsou poněkud neuvěřitelná.Problémem však je, že vláda do oblasti stále nepouští novináře. Veškeré informace máme stále od místních obyvatel, od aktivistů nebo od samotných uprchlíků. Adam Wajrak, novinář-přírodopisec z listu Wyborcza a místní obyvatel, na svém Facebooku po zveřejnění fotografie polského armádního "stanoviště" naznačil , že pravým důvodem, proč média nejsou na hranicích vítána, je vlastně skutečnost, že ukázat veřejnosti pravou tvář polské armády, která v akci zřejmě nevypadá tak nablýskaně a profesionálně jako na všech těch vojenských přehlídkách, které má vláda tak ráda, by vlastně mohlo být samo o sobě PR katastrofou.Mezitím však život v Polsku běží dál, a to jak na celostátní, tak na místní úrovni. Například v Lublinu muselo město přemístit skulpturu, maketu města, aby tím míste, kde stála, mohly jezdit taxíky, které parkují na chodníku . Celostátní zprávy omílají drama, v němž byl Donald Tusk obviněn, že přeje svým politickým oponentům smrt ( zatímco ve skutečnosti jen citoval jakýsi úryvek z básně nositele Nobelovy ceny Czesława Miłosze "Który Skrzydziłeś" ).Takže možná jsme se opravdu dostali až sem? Možná jen naprostí hlupáci a ignoranti dokáží ještě stále slepě následovat strany PiS, zatímco ty trochu chytřejší krysy - jako někteří výše zmínění novináři z TVP nebo bývalí bodyguardi, ale také manželka ministra, který se zúčastnila nedávné protivládní manifestace a zaplatila za to tím, že nebyla pozvána na Vánoce ke své rodině , už opouštějí potápějící se loď?To se teprve uvidí. Jedno je jisté: strana PiS už začíná hnít. https://www.wnp.pl/parlamentarny/sondaze/pis-nie-jest-w-stanie-odzyskac-poparcia-z-ostatnich-wyborow,988.html Poslední průzkumy ukazují, že kdyby byly volby dnes, ani ve spojenectví s pravicovou Konfederací by nebyla strana PiS schopna (na rozdíl od opozice) vytvořit vládu. Takže pokud se nestane něco opravdu nečekaného, od této chvíle je to pro ně všechno k ničemu, protože s tím, jak se všechno kolem nich hroutí, buď Polsko plně nastaví směrem k Bělorusku, nebo se prostě vzdají moci.