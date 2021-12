Opravdu má Petr Fiala práškovací letadlo?

17. 12. 2021 / Karel Dolejší

Teprve praktické fungování vztahů mezi Hradem a kabinetem ukáže, zda premiér jurodivého prezidenta skutečně zvládl - nebo mu jen po straně něco slíbil.

Aniž bych se pouštěl do spekulací ohledně toho, o čem vlastně jednal nastupující premiér s vedoucím prezidentské kanceláře před zlomovou pondělní schůzkou se Zemanem, je určitě namístě maximální předběžná opatrnost, než začneme jásat nad údajným ústupem Hradu.



Abych okolnosti blíže osvětlil, musím se vrátit zpět k jarní kauze Vrbětice. Tehdy se krátce hovořilo o možném návratu Lubomíra Zaorálka na ministerstvo zahraničí. Za bohužel minimální pozornosti médií a veřejnosti ovšem Zaorálek sdělil, že se na MZV vracet už nehodlá, protože od doby, kdy tam naposledy působil, byl úřad těžce oslaben.

Co tím měl exministr na mysli? Bezesporu minimálně dvě věci: Hrad, který je ústavně ze své funkce neodpovědný a za jeho činnost odpovídá vláda (viz soudní nálezy v kauzách Peroutka, Šarapatka aj.), si uzurpoval pravomoci ohledně zahraniční politiky, které mu vůbec nepřísluší. (Totéž se do značné míry týká minimálně ještě běžné agendy ministerstva obrany a spravedlnosti, ne-li dalších. Skutečnost, že prezidentovi kamarádi obchodují se zbraněmi, je jen další důvod podřizovat akviziční proces MO ČR důsledně zákonu o veřejných zakázkách...)

A za druhé, na ministerstvo byly za Babiše dosazeny všelijaké prohradní chvějné postavy, které libovolného ministra omezí v jeho činnosti.

Kdokoliv přijde dnes do Černínského paláce a bude mít v úmyslu normálně úřadovat, kdo bude chtít návrat k normálnímu stavu, v němž prezident spolupracuje na zahraniční politice vlády, místo aby si dělal svou vlastní podle toho, jak se zrovna ten den vyspí, bude muset tvrdě bojovat se zde vysazenými sysly a domáhat se pravomocí, o něž byl rezort fakticky připraven ve prospěch Hradu.

Jinak řečeno, ve vládě dnes zdaleka nejde jen o nějakou deagrofertizaci.

České ministerstvo zahraničí je za současného stavu už nějaký čas až na výjimky víceméně nečinné. V klidných dobách by to snad nemuselo vadit zcela zásadně, jenže klidné doby jsou pryč. Nová vláda začne úřadovat ve světě, kde se schyluje k nejvážnější krizi na Ukrajině od roku 2014 a podle všeho i k nejhorší bezpečnostní krizi v Evropě od roku 1945, která by mohla vyvolat bezprecedentní uprchlickou krizi a redefinovat mezinárodní postavení postkomunistických států; kromě toho vážně hrozí, že s ruskou a srbskou podporou proběhne další kolo ozbrojené destabilizace Bosny; po případném selhání vídeňských jednání o obnově dohody JCPOA (které je na spadnutí) Izrael zaútočí na íránská jaderná zařízení a občanská válka v Etiopii, znovu se rozhořívající ozbrojený konflikt na Západní Sahaře či ruská intervence v Mali v kombinaci s probíhající destabilizací mezinárodně uznané libyjské vlády, s níž EU uzavřela špinavé dohody o potlačování migrace do Evropy, povedou k nové migrační vlně z Afriky. (Jde o ilustrativní a namátkový výčet rozbíhajících se mezinárodních krizí, na něco jsem jistě zapomněl.)

Jestliže by Černínský palác nemohl na vznikající mezinárodní krize reagovat jak se sluší a patří, protože Miloš Zeman kouše, saje, rdousí, pak samozřejmě vznikne důvod k vážnému konfliktu celé Fialovy vlády s Hradem.

A pak se teprve ukáže, jak silný vlastně je nyní oslavovaný Petr Fiala.

Zda bude schopen na hradního podnájemníka nasadit práškovací letadlo, nebo se ve vleku kmotrovského křídla ODS prostě stáhne - a nechá ruskou zpravodajskou úderku dál dělat českou zahraniční politiku.

