Fjodor Lukjanov: Rusko se obrátilo na USA a NATO s ultimátem

19. 12. 2021

čas čtení 2 minuty

Šéfredaktor časopisu Rusko v globální politice a profesor Vysoké školy ekonomické v Moskvě vyjádřil názor, že "návrhy" předložené USA a NATO mají charakter ultimáta určeného k tomu, aby bylo odmítnuto. Šéfredaktor časopisua profesor Vysoké školy ekonomické v Moskvě vyjádřil názor, že "návrhy" předložené USA a NATO mají charakter ultimáta určeného k tomu, aby bylo odmítnuto.

Dva dokumenty předložené Spojeným státům v podobě návrhů dlouhodobých bezpečnostních záruk jsou smlouvami s USA a NATO provedenými ve stylistice, která se blíží ultimativní.

Vše zmíněné odráží pozici a nároky Ruska, které jsou vyslovovány dávno, ale zvlášť intenzívně v posledních několika týdnech. Otázkou je stanovení cílů: Proč je předložen takový dokument. Není možno si představit nejen jeho přijetí západními protějšky, ale ani začátek nějakého dialogu na takovém základě.

Z pohledu USA a NATO by to znamenalo kapitulaci před Moskvou, což je politicky nepřijatelné, ale ani není zcela jasné, proč tak najednou - – ve Washingtonu a evropských metropolích nevidí naléhavý důvod k tak revolučním změnám, které by revidovaly systém evropské bezpečnosti po studené válce.

Jednoduše řečeno, neexistuje dostatečná hrozba. Nutno předpokládat, že v Moskvě to chápou. Může existovat i jiný cíl - dosáhnout odmítnutí, aby se odvolali na to, že jsme "navrhovali a teď nás omluvte". Jinak řečeno, rozvázat si ruce pro akce ohledně přehodnocení existujícího systému vztahů, které v Kremlu považují za výhodné. V takovém případě je třeba očekávat další kroky s cílem demonstrovat rozhodnost Ruska zcela změnit nynější situaci i bez souhlasu partnerů na Západě. Rozsah předložených návrhů v zásadě nepředpokládá možnost prostě přijmout odmítnutí a odložit otázku na příští kolo diplomatických jednání. Takový scénář by podkopal důvěryhodnost jakýchkoliv prohlášení. Takže teď je nejzajímavější, akce jakého druhu plánují přijmout v případě negativní odpovědi adresátů.

[Náměstek ministra zahraničí] Sergej Rjabkov efekt posílil, když samostatně prohlásil, že myšlenky předložené v dokumentech nemají být vnímány ve formě "menu", z nějž je možno vybírat, ale fungují pouze v komplexu. To znamená, že přijmout lze buď všechno, nebo nic.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

