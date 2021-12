Šílenství: Základní stav nastavení mozku Fialovy vlády

Je zajímavé, že během diskuse nikdo nepřipomene panu ministrovi, co se děje v západní Evropě.



V tom kontextu je dost zvláštní, když Rakušan rezolutně líčí, jak bude reformovat boj s covidem, např. zanikne Vládní rada pro zdravotní rizika, píše Boris Cvek.



Nový ministr vnitra v OVM v neděli vysvětloval, jak je pro policisty těžké dávat pokuty kvůli opatřením proti covidu pokuty sousedům a známým. Na otázku, jak vláda přitvrdí, odpovídá, že ty pokuty by měly být dávány jen tomu, kdo trvale porušuje otevírací dobu restaurací apod. Moderátor se pak hezky ptá na to, proč vláda nechává Silvestr jet normálně, ale chce zavírat Štědrý den. Na to Rakušan reaguje tím, že Štědrý den je jen věcí nějakého zkoušení možností nouzového stavu ze strany ministra zdravotnictví. Rakušan tvrdí, ženavíc tvrdí, že policisté by stejně nezvládli kontrolovat Silvestrem. Rakušan na otázku, zda nebude pak pozdě, až nákaza poroste, svaluje odpovědnost na hygieny a vidí řešení v očkování.