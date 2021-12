Tisková zpráva:

Dálnice D8 přes České středohoří i po pěti letech s problémy

17. 12. 2021

Zpackanou stavbu čeká ještě několik řízení.

V pátek 17. prosince 2021 uplyne přesně pět let od zprovoznění dálnice D8 přes České středohoří. Přesto je tento úsek stále bez kolaudačního souhlasu v režimu předčasného užívání, neboť nesplňuje všechny podmínky stavebních povolení.

Navíc musí ještě proběhnout nové stavební řízení pro trasu délky 4,66 km u Řehlovic a dvě řízení o dodatečném vydání stavebního povolení, neboť Děti Země z nich byly vyloučeny nezákonně.

Podle Dětí Země bylo tehdejší zprovoznění dálnice jen populistické bizarní divadlo.

„Zmatečně a narychlo zprovoznit nedodělanou dálnici D8 před pěti lety ještě před Vánocemi mělo jen politický význam, neboť část estakády Prackovice ujížděla do Labe, takže před jižním portálem tunelu Prackovice byla automobilová doprava v délce tří kilometrů svedena do jednoho směru a asi půl roku se zde jezdilo rychlostí 60 km/h. Navíc některé části dálnice se ještě stavěly,“ vzpomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik také připomíná, že spolky a geologové od roku 1996 opakovaně upozorňovali na nezákonný výběr trasy dálnice přes sesuvné území. Riziko sesuvu se pak naplnilo, neboť 7. června 2013 obrovský sesuv zničil železniční trať v délce asi 200 metrů i rozestavěnou dálnici.

Výstavba se tak prodražila a protáhla. Soudy nakonec zrušily všechna tři územní rozhodnutí a v květnu 2020 bylo dokonce vydáno nové stanovisko EIA.

„Známým mýtem je tvrzení, že přípravu a výstavbu dálnice blokovala nějaká z dvaceti šesti žalob, neboť když bylo v červnu 2010 zrušeno územní rozhodnutí, tak už bylo vydáno asi 90 procent všech stavebních povolení a dálnice se tři roky stavěla. Navíc soudy žalobám nepřiznávaly odkladné účinky, kromě jednoho nepodstatného případu. Spolky nakonec v letech 2003 až 2012 vyhrály třináct sporů,“ upozorňuje Patrik.

Podle Dětí Země prezident Miloš Zeman při zprovoznění D8 před pěti lety ve svém projevu šířil demagogii, neboť tvrdil, že v kraji „řádili a dosud řádí takzvaní zelení aktivisté, to jsou lidé, kteří podávali jednu žalobu za druhou, když to prohráli, tak se odvolávali, a díky těmto soudním komplikacím tito bojovníci za čistotu ovzduší strpěli, že kamiony na serpentinách přes středohoří čoudí desetkrát víc, než by čoudily na dálnici“.

„Jediný, kdo něco u dálnice D8 dlouhodobě sabotuje, je krajský úřad, který od dubna 2013 svou nečinností a opakovanými nezákonnostmi osm a půl roku odmítá povolit obnovení stavebního řízení,“ tvrdí Patrik.

Při povolování dálnice D8 přes České středohoří prohrál stát již sedmnáct soudních sporů z celkových třiceti, nejčastěji to byl ústecký krajský úřad.

Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 17. prosince 2016, i když řada objektů má stále problémy. Předčasné užívání dálnice je platné do 31. 12. 2022.

