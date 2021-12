Nová vláda bude nejspíše vodou na Babišův mlýn

17. 12. 2021 / Boris Cvek

Psát komentář k nastupující vládě Petra Fialy je stále předčasné. Ne že bych nevěřil, že bude jmenována, nicméně její první relevantní politické projevy přijdou nejspíše až v lednu – nebo ještě později. Především mám naději, že půjde o vládu skutečně prounijní, a to díky lidovcům, TOP09 a STAN. Piráty, pokud jde o faktický vliv na vládu, nepočítám, i když je to strana, v jejíž vliv jsem před volbami doufal. Těšil jsem se na to, jak piráti jako dominantní strana ve vládě budou jasnou protiváhou ODS. To se nestane. Bohužel účastí pirátů ve vládě nemáme ve Sněmovně žádnou demokratickou opozici a velkou část národa, která bude dříve či později Fialovu vládu nenávidět, jsme nechali Babišovi a Okamurovi.

Chci se ovšem nyní věnovat nové vládě, nikoli pirátům a budoucnosti české politiky. Na prvním místě je tu epidemie covidu, která stále drží naše nemocnice v kolabujícím stavu. Na JIP je pořád téměř 900 lidí – a pokud nás v lednu zavalí omikron, nemusí se to zlepšit až do jara. Jedinou nadějí je podle všeho očkování třetími dávkami. Stále sleduji s napětím stav v Izraeli a čekám, kdy se tam objeví nová vlna. Zatím se musí říci, že Izrael se drží nádherně.

Je-li varianta omikron schopna prolomit imunitu získanou infekcí nebo dvěma dávkami vakcín, a pokud se šíří s tou nesmírnou rychlostí, jakou pozorujeme v jiných zemích, můžeme čekat v ČR brzy obrovskou vlnu, která zasáhne masivně i mnoho rizikových lidí. Zároveň víme, že ve veřejnosti převažuje únava, vyhoření, odpor. Lidé chtějí žít konečně normální život a je paradoxní, že ti, kteří to křičí nejvíce, jsou ti, kteří odmítají vakcinaci. Jsem zvědav, jak si s touto náladou ve společnosti nová vláda poradí, zejména když uvážíme, že její strany v opoziční roli tuto náladu často podporovaly.

Další zásadní problém pro novou vládu bude otázka veřejných financí a sociální krize. Tam bohužel nevidím mnoho nadějí a netěším se na případné spory kolem škrtání rozpočtu nebo na pravicové poučky o adresnosti podpory a o tom, jak si lidi mají pomoci sami. Adresnost je jistě úžasná věc ve světě, kde existuje zázračný džin, který najde potřebné a pomůže jim. Ve světě reálném jde vlastně jen o to, jak předstírat, že se pomáhá – a hlavně že se neplýtvá. Jsem velmi zvědavý na to, jak se k činnosti nové vlády budou stavět odborníci jako Daniel Prokop nebo lidé z IDEA a jak jim bude nová vláda naslouchat. Jsem také připraven sledovat debaty o tom, co je to vlastně plýtvání. To slovo má totiž úžasně mnoho významů.

Nová vláda je podle mne velmi nesourodá a to, co ji bude nejvíce štěpit, bude právě reálná politika, kterou v opozici nemohla dělat. V opozici se jednota udržuje krásně, protože je tu přece společný nepřítel. Ve vládě se ovšem tím hlavním nepřítelem příliš snadno stávají právě koaliční partneři. Dokonce bych se nedivil, kdyby ODS brzy vládu opustila a dala přednost Babišovi. Zajímavé bude sledovat ty štěpící a spojující linie třeba ve vztahu k V4, ve vztahu k zelené politice, ve vztahu k sociálním otázkám.

Ostatně: co si vlastně představit jako „prounijní“ politiku, k níž by ODS měla být dotlačena ostatními vládními partnery? Myslím, že hledání směru v této oblasti se může proměnit také v trvalé bloudění, nota bene v souvislosti s českým předsednictvím Unii. Fialova vláda bude muset také čelit komunálním a krajským volbám – a měla by sledovat průzkumy veřejného mínění i s ohledem na prezidentské a sněmovní volby. Bylo by nemilé, kdyby výsledkem vlády pravice byla opět enormní popularita Andreje Babiše a Hnutí Ano. Bohužel tím, že ve státě není žádná silná levice a ve Sněmovně žádná opozice kromě Babiše a Okamury, se tomu asi nebude možné vyhnout. Nový střet české politiky je nyní namalován zcela jasně: pravicový slepenec vs. Babiš.

A konečně: vzpomínám si, co pozice premiéra udělala s panem Čistým, se slušným, přímým a spořádaným katolíkem Petrem Nečasem. Co udělá s Petrem Fialou, který nemá zdaleka tolik politických zkušeností jako Nečas? Slýchali jsme během Nečasovy vlády o tom, jak schopní a tažní musejí dostávat vysoké odměny, protože táhnou tu zemi dále… a pak jsme zjistili, že schopný a tažný pan Poul se bál kvůli hypotéce paní Nagyové. Aby to neskončilo stejně.

