Pro Válka: Věda hovoří jasně: důvody pro razantní zásah proti nové vlně covidu jsou zdrcující

20. 12. 2021

čas čtení 5 minut

Británie: 85 hospitalizací na omikron. 7 úmrtí na omikron. Typicky byli tito lidé nakaženi před 17 dny. Před sedmnácti dny byl ve srovnání s dneškem počet nákaz na omikron jen 1 procento dnešního počtu. Není to hezká trajektorie.

- 85 omicron hospitalisations



- 7 omicron deaths



Typically hospitalisations were infected 17 days ago.



17 days ago Omicron infections were 1% of where they are today.



It’s not a pretty trajectory. — Tom Harwood (@tomhfh) December 19, 2021





Na to, že se varianta objevila před necelým měsícem, se důkazy o potenciálu omikronu působit zkázu hromadí závratnou rychlostí. Studie, které se objevily, jsou rychlými prvními záběry, ale jejich poselství je nyní hlasité a jasné: vědecké argumenty pro další karanténní omezení jsou zdrcující. Bez tvrdých a rychlých opatření k omezení infekce hrozí rozklad zdravotnictví, míní týdeník Observer. Na to, že se varianta objevila před necelým měsícem, se důkazy o potenciálu omikronu působit zkázu hromadí závratnou rychlostí. Studie, které se objevily, jsou rychlými prvními záběry, ale jejich poselství je nyní hlasité a jasné: vědecké argumenty pro další karanténní omezení jsou zdrcující. Bez tvrdých a rychlých opatření k omezení infekce hrozí rozklad zdravotnictví,





První červená vlajka se objevila koncem listopadu, kdy vědci v jižní Africe sdíleli první genomy takzvaného omikronu. Tom Peacock, virolog z Imperial College London, brzy po jejich zveřejnění upozornil na "strašné" mutace, na rychle se šířící variantu, jež je nebezpečná pro očkování.



Varování podnítilo nepřetržitý výzkum s cílem zjistit rozsah hrozby. Jako jeden z prvních o tom informoval doktor Alex Sigal z KwaZulu-Natalské univerzity v Durbanu. Jeho tým potvrdil, že omikron do značné míry uniká protilátkám z vakcín nebo minulé infekce, přičemž protilátky po vakcíně společnosti Pfizer jsou vůči omikronu 41krát méně účinné než proti původnímu viru dovid-19. Další údaje z Jihoafrické republiky a brzy i z celého světa ukázaly, že se omikron šíří jako požár a počet nákaz se zdvojnásobuje každé dva až tři dny. Profesor Chris Whitty, hlavní anglický vládní zdravotník, to formuloval takto: "Je několik věcí, které nevíme, ale všechny věci, které víme, jsou špatné."





Jak se nákaza šířila, britský úřad pro zdravotní bezpečnost zpočátku zjišťoval, že dvě dávky vakcíny proti covidu jen málo zabrání symptomatické infekci, ačkoli posilovací dávka zvýšuje ochranu na přibližně 70 %. V pátek doplnily tento obrázek dvě zprávy skupiny profesora Neila Fergusona z Imperial College. Jejich závěry jsou předběžné, ale naznačují, že posilovací vakcína poskytuje 80-86% ochranu před hospitalizací v důsledku onemocnění omikronem. To je z individuálního hlediska dobré, ale ve srovnání s 95 % u delty je to horší. Výsledkem je, že míra hospitalizace u osob očkovaných třetí, posilovací vakcínou, by mohla být u omikronu čtyřikrát vyšší.





"Načasování takových opatření je klíčové," dodávají.









Porobnosti v angličtině ZDE

1

413

Další analýza týmu Imperial College vrhla světlo na jedinou důležitou neznámou: jak závažné mohou být infekce vyvolané omikronem? Údaje z Jihoafrické republiky dávají určitou naději, protože počet hospitalizací se oproti předchozím vlnám snížil, ale výzkumníci nenašli žádný důkaz, že by omikron byl mírnější než delta.Stále však existují náznaky dobrých zpráv. Laboratorní práce vedená profesorem Ravim Guptou z univerzity v Cambridge naznačuje, že omicron může být méně účinný při napadání plic než delta. Toto zjištění se shoduje s výzkumem Hongkongské univerzity, který zjistil, že omicron se v průduškách replikuje 70krát rychleji než starší varianty, ale je méně pravděpodobné, že dokáže nakazit přímo plíce. Doufáme, že díky tomu by se tato varianta mohla šířit rychle, ale způsobovat méně závažná onemocnění.V dokumentech, které britský vládní vědecký výbor Sage zveřejnil v sobotu - poté, co se seznámil s aktualizovaným modelováním epidemie od Warwické univerzity a Londýnské školy hygieny a tropické medicíny - je však hodnocení upřímné. V Anglii je "vysoce pravděpodobné", že do konce prosince bude denně hospitalizováno 1 000 až 2 000 osob. Mnohé z nich jsou již nakažené a dorazí do nemocnic v příštím týdnu nebo později, bez ohledu na opatření přijatá nyní. Bez dalších omezení nad rámec "plánu B" ukazují modely na nejméně 3 000 denních hospitalizací na vrcholu vlny v příštím měsíci. "Abychom takové vlně hospitalizací zabránili, musela by být do roku 2022 zavedena přísnější opatření," napsali vědci. To by hospitalizacím zabránilo, nikoliv je jen oddálilo, protože by to poskytlo více času na to, aby se projevily účinky posilujících vakcín.V průběhu epidemie vědci zdůrazňovali, že je důležité jednat rychle, než se případy rozjedou. Podle hodnocení, které zveřejnily skupiny zabývající se environmentálním modelováním a behaviorálními vědami, jež se podílejí na práci skupiny Sage, to platí dvojnásob u viru, který se šíří tak rychle jako omikron. Pokud budou přijata dostatečně brzy - během několika dní - nemusí omezení, trvat déle než několik týdnů, píší odborníci.