Poláci demonstrovali proti vládním útokům proti svobodě médií

20. 12. 2021

Roubík nezávislé žurnalistice. Zase protesty ve Varšavě. Dnes před Prezident palácem proti čerstvě odhlasovanému zákonu, jenž má zlikvidovat NTV, jedinou větší nevládní TV v PL. Patří Američanům. Dnes prý "několik set metrů dlouhý dav, plné boční ulice, náměstí". https://t.co/ZSXVsyPVGF — Petr Janyška (@JanyskaPetr) December 19, 2021

Tisíce lidí protestovaly v neděli proti útoku strany PiS proti nezávislé televizi





V desítkách měst po celém Polsku se v neděli konaly protesty, že parlament schválil zákon, který by amerického vlastníka největší soukromé televizní stanice v zemi TVN donutil prodat svůj většinový podíl.

V desítkách měst po celém Polsku se v neděli konaly protesty, že parlament schválil zákon, který by amerického vlastníka největší soukromé televizní stanice v zemi TVN donutil prodat svůj většinový podíl.





Mezitím již téměř 2 miliony lidí podepsaly petici, která byla spuštěna v neděli ráno a která vyzývá prezidenta, aby navrhovaný zákon vetoval. Solidaritu s televizí TVN vyjádřila i řada konkurenčních mediálních organizací.



Tvrdí, že návrh zákona, který by zakázal subjektům ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) vlastnit polské sdělovací prostředky, ohrožuje svobodu a pluralitu polského mediálního prostředí. To by v praxi zasáhlo televizi TVN, kterou vlastní americký konglomerát Discovery, Inc. Zpravodajství této stanice je často kritické vůči vládě.



Zastánci zákona, který schválila vládnoucí národně-konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), však argumentují tím, že by se pouze odstranila mezera ve stávajícím zákoně, že by se napodobily předpisy platné v některých jiných zemích EU a že je v národním zájmu Polska zabránit zahraničnímu vlastnictví médií.



Na hlavním protestu ve Varšavě se před prezidentským palácem sešly tisíce lidí, kteří mávali transparenty s nápisy "Svobodná média, svobodní lidé, svobodné Polsko" a vyzývali prezidenta Andrzeje Dudu, aby zákon vetoval.



K davu promluvil mimo jiné Donald Tusk, předseda největší polské opoziční strany Občanská platforma (PO). Připomněl, že jedním z prvních požadavků hnutí Solidarita, které pomohlo svrhnout komunismus, byla svobodná média.



"Jsme tu proto, abychom dnes tato svobodná média zachovali," prohlásil. "Pokud budeme solidární, zvítězíme. Společně smeteme tuto špatnou vládu, nezůstane po ní ani stopa."



Mezi dalšími řečníky byli varšavský starosta (a zástupce předsedy PO) Rafał Trzaskowski, Włodzimierz Czarzasty, jeden z vůdců Levice, druhé největší opoziční skupiny, a Adam Bodnar, který do letošního roku působil jako zmocněnec pro lidská práva.



Protesty se konaly v přibližně stu dalších městech. V Lublinu se sešlo tisíc lidí, v Kielcích a Štětíně po několika stovkách. V Krakově přišlo na středověké tržiště přes tisíc lidí.



Mezi těmi, kteří zde promluvili k davu, byl i Władysław Kosiniak-Kamysz, předseda středopravicové Polské lidové strany (PSL). Varoval, že navrhovaný zákon neohrožuje pouze svobodu médií, ale také národní bezpečnost Polska, neboť vyvolává "konflikt s USA, naším největším spojencem".



Krátce poté, co byl zákon v pátek schválen parlamentem, prohlásil úřadující šéf amerického velvyslanectví ve Varšavě, že "Spojené státy jsou velmi zklamány".



Později během dne následovalo prohlášení ministerstva zahraničí, které varovalo, že "zákon podkopává svobodu projevu, oslabuje svobodu médií a podkopává důvěru zahraničních investorů". Evropská komise rovněž varovala, že "nebude váhat přijmout opatření", pokud se návrh zákona stane zákonem.



Podporu TVN vyjádřila i řada dalších soukromých médií. Byly mezi nimi: liberální Gazeta Wyborcza, největší seriozní deník v zemi, a středopravicová Rzeczpospolita, týdeníky Wprost a Polityka a dva hlavní polské zpravodajské weby Onet a Wirtualna Polska.



Duda zatím neoznámil, zda zákon podepíše, nebo jej bude vetovat. Třetí možností je, že by jej mohl postoupit k posouzení Ústavnímu tribunálu, orgánu, který je obecně považován za instituci plně pod vlivem PiS.



Státní televizní stanice TVP, kterou PiS využívá jako hlásnou troubu, se snaží navrhovaný zákon hájit. Upozorňuje, že cílem zákona je pouze "zpřísnit a vyjasnit" stávající zákaz vlastnictví polských médií ze zemí mimo EHP, který společnost Discovery obchází tím, že vlastní TVN prostřednictvím nizozemské dceřiné společnosti.



Během včerejšího hlavního večerního zpravodajství TVP obvinila TVN z "manipulace s veřejným míněním" a uvedla, že její "zaměstnanci v rozporu s novinářskou praxí otevřeně upřednostňují totální opozici". Ve zpravodajských relacích TVP byla TVN v minulosti označena za "továrnu na falešné zprávy".



TVP také v neděli večer odvysílala speciální reportáž odhalující "celou pravdu o vzniku TVN". Zopakovala tvrzení, že stanici založili "lidé spojení s tajnými službami [z komunistické éry]".



Podrobnosti v angličtině ZDE



