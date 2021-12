V Americe zemřel na covid další antivaxerský senátor - ve věku 52 let

20. 12. 2021

čas čtení 1 minuta





Republikánský senátor Doug Ericksen, který stál v čele úsilí aktivistů ve státě Washinton zrušit tamější karanténní opatření proti koronaviru a zakázat povinnost očkování, zemřel na covid-19. Bylo mu 52 let.



Minulý měsíc informovat Ericksen písemně své republikánské kolegy, že se nakazil koronavirem během cesty do El Salvadoru. Žádal kolegy o pomoc při získání monoklonálních protilátek. Eriksenova rodina oznámila, že senátor zemřel v pátek 17.12.



Ericksen byl "prominentní konzervativní hlas a raný stoupenec Donalda Trumpa," píše New York Times. Během pandemie Ericksen usilovně bojoval proti karanténním opatřením, které zavedl guvernér jeho státu. Vypracoval návrh zákona, který měl zakázat povinné očkování a požadoval, aby guvern=ér jeho státu odstoupil.



"Stát Washington stojí na prvním místě při potlačování svobody," napsal minulý měsíc Ericksen v prohlášení.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0