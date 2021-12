Británie: 12 lidí zemřelo na omikron, 105 je s omikronem hospitalizováno

Jestliže bude 30 procent z 11,3 milionů dětí v Británii ve věku 0-15 let nakaženo, 33 750 - 135 000 z nich bude mít kognitivní problémy, 33 750 - 473 000 bude trpět trvalou únavou, a 33 750-270 000 bude trpět bolestmi hlavy. Není to triviální.



Agreed we need controls, + definitions need standardisation. But if 30% of UK 11.3million kids aged 0-15 are infected, your 5 controlled studies suggest numbers w cognitive difficulties ranges (33750-135,000), fatigue (minus 33750-473,000) + headache (33750-270,000). Not trivial. https://t.co/eVz4Zxu5pz