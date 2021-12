Pohádkové Vánoce

20. 12. 2021 / Soňa Svobodová

Jsou tu opět po roce, ale co by to bylo za vánoční svátky bez těch nejoblíbenějších a nejznámějších českých pohádek, na které se všichni bez rozdílu věku těšíme jako malé děti, to si málokdo z nás dovede představit. A protože jsme ještě v čase adventu – tedy v jejich očekávání, připravili jsme pro všechny ty, kteří se chtějí aspoň na chvíli odreagovat z toho všeho předvánočního shonu a stresu, tento malý dárek v podobě kvízu a současně Vám všem, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2022.





KVÍZ





ZNÁTE ČESKÉ POHÁDKY, KTERÉ SE O ČESKÝCH VÁNOCÍCH TĚŠÍ VELKÉ OBLIBĚ MEZI DĚTSKÝMI I DOSPĚLÝMI DIVÁKY?





1/ V roce 1952 natočil režisér Bořivoj Zeman s řadou známých českých herců, černobílou filmovou pohádku Pyšná princezna, v níž moudrý král Miroslav v podání Vladimíra Ráže, napravil princeznu …, kterou nezapomenutelně ztvárnila Alena Vránová. Uhodnete princeznino správné jméno?





a) Krasodila

b) Krasomila

c) Krasonila





2/ V pohádkové komedii, kterou natočil opět režisér Bořivoj Zeman v roce 1955 pod názvem Byl jednou jeden král, ztvárnil roli krále Já I., jenž vyhnal ze zámku svou nejmladší dceru, známý český herec …?





a) Jan Werich

b) Miroslav Horníček

c) Miloš Kopecký





3/ V této české filmové pohádce, která vznikla v roce 1955 na motivy pohádky známého spisovatele Jana Drdy, pod režijním vedením Jaroslava Macha, si zahrál roli vysloužilého vojáka, který musí zachránit duše dvou nevinných dívek z pekelné moci, známý český herec Josef Bek. Jak se v této roli jmenoval?





a) Martin Karát

b) Martin Kabát

c) Martin Kalát





4/ V kterém roce natočil režisér Martin Frič pohádku o krásné princezně Ladě (Marie Kyselková), jenž prchá před zlým ženichem králem Kazisvětem (Martin Růžek) ukrytá pod kožíškem z myších kůží, pod názvem Princezna se zlatou hvězdou?





a) 1952

b) 1956

c) 1959





5/ O medvědu Ondřejovi, tak se jmenuje pohádka, kterou v roce 1959 natočil režisér Jaroslav Mach. V roli princezny Blanky se představila Aglaa Morávková a její komornou Anežku ztvárnila Jiřina Bohdalová. Uhodnete, co řekla princezna Blanka své komorné Anežce, když ji její královský otec v podání Jaroslava Marvana přišel obveselit s cvičeným medvědem, který se jmenoval Ženich do věže, kde byla spolu se svou komornou zavřena, protože se ještě nechtěla vdávat?





a) Anežko, toho medvěda si vezmu za muže...

b) Anežko, toho medvěda si pohladím...

c) Anežko, toho medvěda si nepohladím...





6/ Tuto hudební pohádku s názvem Šíleně smutná princezna natočil opět režisér Bořivoj Zeman v roce 1968 a hudbu, k ní složil Jan Hammer. Do role princezny obsadil známou českou zpěvačku Helenu Vondráčkovou a do role prince, zpěváka Václava Neckáře, ale které dva známé české herce obsadil do rolí jejich královských otců?





a) Jaroslava Marvana a Josefa Kemra

b) Jaroslava Marvana a Darka Vostřela

c) Jaroslava Marvana a Bohuše Záhorského





7/ Tuto českou filmovou pohádku pod názvem Dařbuján a Pandrhola natočil v roce 1959 režisér Martin Frič. Pro hlavní roli chudého havíře vybral známého českého herce …?





a) Jiřího Sováka

b) Rudolfa Hrušínského

c) Václava Lohniského





8/ Tato romantická pohádka, kterou pod názvem Tři oříšky pro Popelku natočil v roce 1973 známý český režisér Václav Vorlíček, byla v roce 2000 zvolena nejoblíbenější pohádkou století. Do role Popelky obsadil známou českou herečku Libuši Šáfránkovou a do role prince Pavla Trávníčka. Jak se jmenoval kůň, na němž Popelka přijela na ples za princem?





a) Juhášek

b) Jurášek

c) Junášek





9/ S čerty nejsou žerty, tak se jmenuje další česká pohádka, kterou v roce 1984 natočil režisér Hynek Bočan. Vypráví o dvou princeznách, nafoukané Angelině a skromné Adélce, lakotné mlynářce Dorotě Máchalové a čertovi Jankovi, který byl pověřen pekelně nesnadným úkolem. Roli čerta Janka ztvárnil Ondřej Vetchý a jeho pozemského kamaráda Petra si zahrál Vladimír Dlouhý. Uhodnete, co bylo doslova pohromou pro tohoto čerta, když to uviděl?





a) papír

b) puška

c) pírko





10/ Známý český filmový režisér Zdeněk Troška natočil v roce 1994 filmovou pohádku Princezna ze mlejna 1, vzhledem k tomu, že sklidila velký divácký ohlas, rozhodl se natočit její pokračování opět s názvem Princezna ze mlejna 2. V těchto dvou dílech se setkáte se známými českými herci, spoustou pěkných písniček, s krásnou českou krajinou, ale hlavně a především s dobráckými strašidly čertíkem (Y. Blanarovičová) a vodníkem (J.Zindulka), s knížepánem (O.Ševčík) a jeho sluhou Žánem (L. Županič), s mladou mlynářkou Eliškou (A.Černá), s mladým mlynářem Jindřichem (R.Valenta). Uhodnete, jak Jindřich z vojny proti Turkovi posílal Elišce dopisy?





a) poštovním holoubkem

b) za pomoci čar a kouzel

c) koňským poslem





