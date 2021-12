Fňů, kňů a jupí

17. 12. 2021 / Petr Haraším

Super fňů za Dona Pablíka Ze strany tzv. novinářů jde o podlou kampaň, sprostou účelovku, Palerma a kdovíco. Tak se náhle kňučí na tolik odvážném fóru. Když se statečně útočilo na estébáka Babiše (ne že by si to nezasloužil), tak bylo jedno, kde, jak, kdo a odkud něco pikantního vynesl na světlo boží. Náhle, nečekaně a s velkým podivením hraničícím s větším pobavením čtu, jak je to na pana Dona Pablíka novinářsky ušito. Pan trestně stíhaný ODS Hubálek si nechutně vymýšlí a za hlavu spiknutí označuje pana Blažka, paní Vaňkovou a pana Kerndla. Blažek a Kerndl mají firmu Slide. Pěkně půl na půl, oni ty buchty s meruňkami sní. Pan Kerndl byl za svědka panu Hubálkovi na sobáši. Ale jinak se moc neznají a vůbec nic společného nemají. Ani s panem Donem se neznají. Nikdo o tom nepochybuje.





Pan Šafr se dál durdí nad tím, že se vynášejí informace z živé trestní věci. Že má pan novinář Valášek informace od náhle hodné policie a přejícího státního zastupitelství. A autor fórového superfňůů okamžitě nabízí informaci, že se přeci jedná o trestný čin. Jistě najdeme tucty příkladů, kdy naopak zveřejnění ze spisů bylo zdrojem radosti a chválilo se za dobře odvedenou práci. Trestní stíhání, nestíhání, spis, nespis, vynášení, nevynášení. To na fórech bylo oprávněné radosti z možnosti zveřejnit. A je to tak správně. Veřejný zájem je veřejný zájem.

Avšak náhle máme se zamyslet nad tím, jak se vyrovnat s faktem, že vynášení informací je trestným činem a že taková investigativní žurnalistika je přeci zásadně fujtajblová. Samozřejmě jen v případě, že se jedná o fuj tím nesprávným směrem a pana Dona, pana Nečase a vesměs kmotrů a kmoter za kmotrovskou ODS, co jich světem běhá. Jinak je to ok a hr na ně, na lumpy. A pokud by někdo hledal veřejný zájem na zveřejnění, že je možná Don Pablík téměř 3 roky vyšetřován za manipulaci, korupci a kupčení, tak hledá špatně. Neboť na budoucího nadějného ministra spravedlnosti se nežaluje. Praktiky odhalení Dona Pablíka, kandidáta na ministra spravedlnosti ve Vládě politické změny, jsou hodné odporu, jsou ubohé, poškozují právní prostředí a dokonce (považme) i demokratické kulturno. Informace vynesli pouzí frustrovaní úředníci, nešťastní policisté a ustrašení státní zástupci. Z odhalení Dona Pablíka čiší sepjetí navýsost hrůzné, sepjetí hanebných žurnalistů v žoldu kdovíkoho a kdovíčích zájmů, sepjetí s proradnými zlolajnými policisty a dokonce, díval jsem se třikrát, ale Šafr fakt napsal, sepjetí s (vážně to napsal) prokurátory. On, Šafr, jako věčný rozhorlený nadšený kritik paní Muriel Blaive bezostyšně užívá komunistický termín prokurátor? Vážně prokurátor? Tak zde pěkná věta neznámého autora viz tam i tam: „Člověk u slova prokurátor takřka vidí před očima, jak si neúprosný kritik časů dávno minulých představuje novináře, kteří novinaří jinak, než si představuje on. Tím se totiž vysvětlují ty tuny dehonestačních nesmyslů, které na fóru šíří.“

Donu Pablíkovi pan Valášek věru hodně šlápl na odéesácké kmotrovské kuří oko. Pan Šafr musel promptně vyrazit bránit Vládu politické změny před lží a nenávistí. Nebo před pravdou a láskou?

Stejně tak brání fóra kandidáta pro covid pana Válka. Pravda, ještě pan Válek neválí, ale až začne válet, pánové, to bude Sekáč. Vypadá to, že na pandemii vyrazí se síťkou na motýle a covid všechen do jednoho vychytá na dobré slovo a významné očkovací apely. Prý snad dojde i na ostrou letákovou kampaň a možná, jen možná, i na alegorické vozy s nezbytnými mávátky a státní hymnou v podání místních dechovek. A s karikaturou Babiše a Vojtěcha coby figurek doby, kterou pan Fiala sám obklíčil, porazil a osvobodil.

Pískot a kopání na fóru covid zahání

Česká republika má nového viníka za vše. Už to není slavný Babiš, tímto viníkem je pan Válek v nevládě pana Fialy. Píská se naň, kope se doň, a to jen protože mnozí nechápou naprostou ňńho genialitu. Možná trochu, jen kapánek, může vadit, že výroky pana Válka jsou takovénějaké „voľaké čudné“. A tak se naň nespravedlivě útočí. Tuhle se mu vysmívá Babiš (nejen on), támhle zakoupení novináři a přidává se i veřejnost. Ti nešťastníci vůbec nechápou, že pan Válek je pan kandidát a vůbec neví, kdy bude vládnout ministerstvu pevnou propandemickou rukou. A když to holt neví, tak si může říkat jednu procovidovou hloupost za druhou. Žeano, Hurvajs. Odborník takových kvalit pak nemůže přeci vědět, jak bude situaci řešit, až se z kandidáta stane ministr. Teprve až poté národu sdělí ta pravá opatření a všichni budou jako opaření. Nemá data, nemá informace, nemá koordináty, proto jsou jeho návrhy takové nijaké až nedomrlé. Za Babiše a Vojtěcha si veřejnost a novináři zvykli na to, že politici mlátí prázdnou slámu. Nyní jsou prý titíž překvapeni, že politici Vlády politické změny raději mlčí, než by mleli nesmysly. Sleduji weby většiny českých médií, krom dezinformační žumpy, a nebylo dne, kdy by pan Válek mlčel. Naopak, pouští do éteru jednu perlu za druhou. Všichni přeci ví, že zde za pandemii může Babiš a Vojtěch. Opozice zvaná demokratická si už vůbec nevzpomíná na tancuj tancuj vykrůcaj kolem nouzového stavu a nevalného pandemického zákona (co je to ten vnucený soudní přezkum mimořádných nařízení?), do kterého vládu vmanévrovali. Rovněž si nikdo z koalice a koalice již nevzpomíná na Akci Británie bude. A za chvíli, až udeří Omikron plnou silou, a on udeří, tak Válek a zatím nevláda si vzpomene na to, že oni a právě oni chtěli povinné očkování, chtěli také okamžitou uzávěru a chtěli zavřít školy, až zčernaj. A za vše mohou praktici. Ministra kandidát na prvního vyhozeného ministra Vlády politické změny Válka rychle prověří pandemická vlna Omikron. Jistě se bude Válek snažit obvinit Babiše, ale snad mu na to nikdo neskočí. Ostatně obviňování nefungující dosavadní vlády jsou každodenní. Ok, plně si to zaslouží. Ale není problém seznat, že Vláda politické změny s Vládou starých pořádků nespolupracuje a opravdu dobré a potřebné návrhy Vláda politické změny s velkou nenávistí zavrhuje a vyhrožuje tím, že nutná opatření okamžitě zruší.



Porazil Krakena

Bylo, nebylo. Fňů najednou z Fóra zmizelo. Místo fňůů se zjevilo na Fóru jupí. Místo fňůů a kňůů se „superlatí“. Hrdina vyzval Krakena, zabojoval vlastní neústupností a stvoření z hlubin porazil nečekaným trumfem. Z vaku totiž vytáhl hlavu Medusy. Tak ne, hlava Medusy to nebyla. Byl to Mynář v plné parádě. A nebyla to hlava, byla to schůzka na Hradě českých knížat a králů i římských císařů, kde momentálně dlí trestně stíhaný Kancléř podepřený agentem Kremlu poradcem LukOilem. Ovšem fóry z Fóra skloňují Fialovu rozhodnost. Velebí Fialovu sílu a plijí na Babišovu slabost. Přitom nastal Tanec Kmotrů. Kmotří křepčení. Nehorázný rozpočet kancléřského pašalíku zřejmě zůstává. Kompetenční žaloba, kterou Fiala národu sliboval pro příští zítřky, aby se jednou provždy a trvale vyjasnil stav věcí, zřejmě nebude. Zeman v rouše velezrádčím funkci prezidenta zdárně doleží v postýlce. Škarední zjevové a ekonomické pijavice kolem prezidenta si užijí strádání prezidenta až do neslavného konce.

Škarohlídi škaredili na Fialu

Nevyhraje, nesestaví, neprosadí. Máme si zvyknout na to, že Fiala je silný lídr. Mynář to také říkal. Prý proč by Fiala něco Zemanovi sliboval? Nesliboval, sliboval Mynářovi a jeho bandě kolotočářů. Pan Fiala je náhodou rázný a slušný. Z koalice a koalice se ozývalo… o ničem jsme nevěděli. Jo, hoši, zvykejte si na vládu kmotrů. Ti neinformují, ti tajně jednají. A perla na závěr hujerského článku… Fiala nelže. Ten samý Fiala, který neinformoval nikoho, krom Dona, že peláší k Mynáři. Lídrům koalice ale naopak sdělil, že žádné sliby neslíbil a že žádné pokoutné dohody nedohodl. Šéfové jednotlivých stran v koalici a koalici teď pevně věří, že žádné zákulišárny Fiala nemusel obětovat na oltář Hradu. Pravili to Bartoš, Rakušan, VýdĐĐborný, Adamová Pekarová a i Fiala. Nebýt Deníku N, tak by Fiala jednání s Mynářem ani nepřiznal. Politici ze stran Pětikoalice naň koukali a nevěřícně blekotali. Fiala udělal ze zbylých členů koalice a koalice totální ňoumy před celým národem. A mnozí jej za to chválí a spílají mu do státníků. Pro mnohé je Fiala silný lídr a mazaný politik. Co je pro hradní bandu? Užitečný, hodný a laskavý?





Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého







