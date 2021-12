Rusko vydalo kontroverzní seznam požadavků, které je podle něj třeba splnit, aby se snížilo napětí v Evropě

17. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

Požaduje, aby byla z nových členských zemí stažena všechna vojska NATO



Sporné bezpečnostní záruky, které Moskva požaduje, zahrnují zákaz vstupu Ukrajiny do NATO



Rusko předložilo velmi sporný seznam bezpečnostních záruk, které chce, aby Západ přijal za účelem snížení napětí v Evropě a zažehnání krize na Ukrajině, včetně mnoha prvků, které již byly vyloučeny.



Mezi požadavky patří zákaz vstupu Ukrajiny do NATO a omezení rozmístění vojáků a zbraní na východním křídle NATO, což by v podstatě znamenalo návrat sil NATO tam, kde byly rozmístěny v roce 1997 před rozšířením na východ.

Návrh osmibodové smlouvy zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí v době, kdy se ruská armáda soustřeďuje na dostřel od ukrajinských hranic. Moskva uvedla, že ignorování jejích zájmů by vedlo k "vojenské reakci" podobné kubánské raketové krizi v roce 1962.



Vladimir Putin požadoval, aby Západ poskytl Rusku "právní záruky" jeho bezpečnosti. Agresivní návrhy Kremlu však budou v západních hlavních městech pravděpodobně odmítnuty jako pokus o oficiální potvrzení nové ruské sféry vlivu nad východní Evropou.



Požadavky, které Moskva poprvé v plném znění formulovala, byly tento týden předány USA. Patří mezi ně požadavek, aby NATO stáhlo všechny vojáky a zbraně rozmístěné v zemích, které vstoupily do aliance po roce 1997, což by zahrnovalo velkou část východní Evropy, včetně Polska.



Rusko rovněž požaduje, aby NATO vyloučilo další rozšiřování, včetně vstupu Ukrajiny do aliance, a aby bez předchozího souhlasu Ruska nepořádalo cvičení na Ukrajině, ve východní Evropě, v kavkazských zemích, jako je Gruzie, nebo ve střední Asii.



Tyto návrhy budou pravděpodobně přijaty velmi záporně zeměmi NATO, zejména Polskem a pobaltskými státy. Ty varovaly, že se Rusko snaží obnovit sféru vlivu v regionu, a dokument považují za důkaz, že se Moskva snaží omezit jejich suverenitu.



Šéf NATO Jens Stoltenberg již vyloučil jakékoli dohody, které by Ukrajině upíraly právo vstoupit do vojenské aliance, a uvedl, že rozhodnutí spočívá na Ukrajině a na třiceti členských zemích NATO. Vstupu Ukrajiny do aliance již nyní brání velké překážky, včetně územního sporu s Ruskem o anektovaný Krym.



Ruský dokument rovněž vyzývá, aby obě země stáhly z dosahu veškeré raketové systémy krátkého a středního doletu, které nahrazují předchozí smlouvu o jaderných silách středního doletu (INF), kterou USA opustily v roce 2018.



Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že USA jsou seznámeny s návrhy Ruska na zahájení rozhovorů a jednají se svými evropskými spojenci a partnery.



"Bez našich evropských spojenců a partnerů se žádné rozhovory o evropské bezpečnosti konat nebudou," řekla Psakiová novinářům.



Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v pátek uvedl, že pro rozhovory neexistuje žádný termín, ale že Rusko chce zahájit jednání "bez odkladů a bez průtahů".



"Můžeme jet kdykoli a kamkoli, třeba i zítra," zdůraznil.



Na otázku, zda uznává, že požadavky Ruska jsou nepřiměřené, odpověděl, že nikoliv. "Nejde o to, že bychom dávali nějaké ultimátum, žádné není. Jde o to, že vážnost našeho varování by se neměla podceňovat," řekl.



