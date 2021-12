Tisková zpráva:

dTest: Půjčky na dárky. Krátká radost, dlouhá starost?

17. 12. 2021

Každý chce zejména na Vánoce udělat radost svým nejbližším. Před posledním adventním víkendem prodejci očekávají největší tržby v roce, a tak vrcholí reklamní kampaně plné nabídek na lákavé půjčky. Někteří se nechají svést k nákupu vánočních dárků na dluh. Tyto půjčky jsou velmi často nevýhodné, drahé, ale především zbytečné. Splácení se často protáhne až do konce dalšího roku, kdy opět přijdou svátky. Člověk se tak snadno může dostat do dluhové spirály.

Každý rok v adventním čase varuje spotřebitelská organizace dTest před půjčkami na vánoční dárky. Z praxe naší poradny víme, že nedlouho po začátku nového roku začne mít mnoho spotřebitelů potíže se splácením vánočních půjček a problémy s úvěrovými společnostmi se jim daří řešit s větším či menším úspěchem. „U půjček a zejména těch vánočních doporučujeme být nanejvýš obezřetní a rozvážní,“ uvádí ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Ekonomická situace nahrává půjčkám

Podle informací z poradny dTestu si drtivá většina spotřebitelů si na vánoční dárky nepůjčuje. Bohužel letošní Vánoce, stejně jako ty v loňském roce, ovlivnila pandemie onemocnění covid-19 a tento rok se navíc přidala i energetická krize. Je zřejmé, že rozpočty mnoha domácností jsou napjaté a půjčku před Vánoci tak zvažuje více lidí. Velká obezřetnost je namístě i s ohledem na rostoucí sazby úroků spotřebitelských úvěrů.

„Vypůjčené peníze jsou drahé. Nezapomínejme, že ty nejhezčí dárky se neměří penězi. Svátky jsou o tom, že trávíme čas se svými blízkými. Ti určitě pochopí, když je obdarujete pouze svojí přítomností či nějakou maličkostí,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Zlaté pravidlo splácení úvěrů

Spotřebitel by si měl vždy zvážit, zda danou věc opravdu nutně potřebuje a zda pro něj a jeho blízké nepůjde spíše o krátkou radost a dlouhou starost. „Odborníci radí, že když už musíme řešit nákup půjčkou, měla by životnost věci, na kterou si půjčujeme, přesáhnout období její splatnosti,“ radí Eduarda Hekšová a doplňuje: „Pračka, lednička, sporák, vysavač, to jsou příklady takových spotřebičů s dlouhou životností. Pokud je koupíme na splátky, což je druh spotřebitelského úvěru, může to být pochopitelné.“ Opačným případem jsou půjčky na hračky nebo dovolenou. Radost z dárků zmizí během několika dní a pak je na čase splácet to, co už jsme si užili. Často se dárkem ani netrefíme do vkusu obdarovaného, a tak nemusí radost přijít vůbec a může následovat jenom zklamání a starosti.

Na co se zaměřit?

Spotřebitel se však může dostat do situace, kdy finanční výpomoc přece jenom potřebuje. Pokud se půjčce nemůžete vyhnout, vždy postupujte s rozvahou a zohledněte následující rady:

• Nedívejte se pouze na úrokovou sazbu, ale na RPSN – roční procentní sazbu nákladů – ta nám řekne, kolik nás půjčka v celku bude stát. Pokud ji u produktu bankovní či nebankovní společnosti nemůžeme najít, tak dejme ruce od této společnosti pryč.

• Buďte obezřetní u nabídek rychlých půjček. Pokud společnost půjčí peníze každému bez prověření jeho schopnosti splácet, nepůjde zřejmě o férovou společnost.

• Prostudujte si trh a nekývněte na první nabídku. Porovnejte si, kdo co nabízí a také za kolik.

• Čtěte! Přečtěte si samotnou smlouvu a podívejte se na hrozící sankce. A přečtěte si na internetu zkušenosti s danou společností.

