Omikron: Vstupujeme do zcela nové situace

17. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

Prosíme, uvědomte si. Pokud se vám dosud podařilo nenakazit se covidem, zřejmě jste prostě měli štěstí. Proti nové variantě omikron potřebujete čtyřicetkrát více protilátek, takže prosím uvažujte o tom, jak se uchránit v bezpečí. Mnoho dosavadních situací, které nebyly nebezpečné, nyní se zřejmě nebezpečnými stávají. Buďte bdělí a ostražití:

Please be aware: If you avoided Covid so far, you may simply have been lucky. The new Omicron variant needs 40 times as many antibodies to protect you, so you may need to reconsider how you keep yourself safe. Many situations which weren't a danger before may now be. Stay alert! pic.twitter.com/jktc9PQoK6