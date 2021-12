Koronavirus: Státy zavádějí proti omikronu znovu lockdown, očkují děti

18. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

- Omikron se šíří daleko rychleji než delta, varuje Světová zdravotnická organizace. Počet nákaz omikronem se zdvojnásobuje každých 1,5 až 3 dní. 16. prosince byl omikron identifikován v 89 zemích světa.



- Holandsko očekává přísný vánoční lockdown. Vláda zřejmě uzavře všechno kromě nejdůležitějších obchodů. Vládní zdravotníci doporučili uzavření všech obchodů. které nejsou životně důležité, škol, barů, restaurací a dalších veřejných prostor.



- Čína plně proočkovala na covid 1,18 miliardy lidí. Proočkováno bylo 2,66 miliard vakcín. "Čína se brání příchodu varianty omikron, která se vyskytla už v 77 zemích světa," konstatoval mluvčí čínské národní zdravotnické komise.





- Portugalsko očkuje dětí ve věku 5-11 let. Tento víkend bude očkováno více než 60 000 dětí v této kategorii. 88,9 procent portugalského obyvatelstva je plně očkováno na covid:







Good morning from one of Lisbon’s vaccination centres, where children aged 5-11 are already receiving their COVID-19 shots 💉🦠 pic.twitter.com/kLF7j5gQZ5 — Catarina Demony (@CatarinaDemony) December 18, 2021

- V pátek 17. prosince prosince zaznamenala Česká republika 8963 denních nákaz. Hospitalizováno je 5266 osob. Celkem zemřelo v ČR 35 046 lidí, to je denní nárůst omrtvých. Potvrzených případů za poslednich 14 dní je v ČR 1561 na 100 000, 671 na 100 000 za poslední týden. ZDE - Zjevně počet registrovaných nákaz v ČR nevypovídá o ničem kromě neefektivity očkování. Směrodatný je denní počet mrtvých, který je stále nesmírně vysoký.- Francie začně očkovat děti ve věku 5-11 let od začátku týdne, a to sníženou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech. Dánsko a některé regiony v Rakousku očkují děti proti covidu už od listopadu. Spojené státy proočkovaly na covid více než 5 milionů dětí ve věku 5-11 let.- Británie zřejmě po Vánocích zavede na čtrnáct dní lockdown ve snaze zabránit obrovskému šíření omikronu. Zakáže setkávání lidí v místnostech s výjimkou setkávání z pracovních důvodů a restaurace a bary budou smět fungovat jen venku. Školy a obchody zůstanou otevřené, avšak nebude se smět setkávat více než šest přáítel a počet účastníků pohřbů a svateb bude omezen na 15-30 osob. Přísná karanténní opatření musejí být v Británii zavedena "velmi brzo", pokud nemá stoupnout počet denních hospitalizací nad 3000, varuje SAGE, britská vládní vědecká rada pro koronavirus.- V důsledku bouřlivého šíření omikronu plánuje Francie nová omezení, řekl Olivier Veran, francouzský ministr zdravotnictví. 70 procent nových nákaz ve Francii je varianta omikron. Francie zakázala přístup cestujícím z Británie.- Jihoafričtí vědci zkoumající, jak imunitní systém lidského organismu reaguje na omikron, zjistili, že buňky typu T u lidí očkovaných vakcínou Pfizer/BioNTech dál robustně chrání očkované osoby před těžkým průběhem onemocnění. Vzniká z toho naděje, že podobně fungují i ostatní vakcíny.